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Когда COVID-больным стоит вызвать скорую: в Минздраве назвали перечень тревожных симптомов

29 декабря 2021, 05:10
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Среди признаков, на которые стоит обратить внимание – тяжесть дыхания и боль в грудной клетке.

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В Минздраве объяснили, при каких симптомах больному коронавирусом нужно вызывать скорую / Фото Reuters

В Министерстве здравоохранения перечислили симптомы, при которых больному с коронавирусом нужно вызвать скорую помощь.

Среди "тревожных звоночков" – боль в грудной клетке и тяжесть дыхания, отмечают в Минздрав.

"Чтобы понимать, когда необходимо вызвать "скорую", ознакомьтесь с перечнем симптомов. Они сигнализируют о том, что вам или вашим родным может понадобиться госпитализация при COVID19", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что лишь медик, который прибудет на вызов, сможет принять решение о необходимости госпитализации после обследования.

"Скорую" нужно вызвать при наличии следующих симптомов:

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  • боль в грудной клетке;
  • тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
  • сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%;
  • нарушение сознания;
  • другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.
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Иллюстрация: Минздрав

Ранее главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал, что у трети людей с легкой формой COVID-19 не остается антител. Поэтому он призвал вакцинироваться от коронавируса. По его словам, люди, которые уже перенесли болезнь и позже вакцинировались, имеют почти в 2,5 раза ниже риск заболеть снова.

Также ранее врач рассказал, что тяжелым больным COVID-19 может потребоваться 5 лет на восстановление. И только через это время они смогут вернуться к нормальной жизни. Речь идет о пациентах, которые находились в интенсивной терапии.

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