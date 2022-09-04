Кофейная гуща и зерна - находка для опытной хозяйки: как их используют в быту

Как использовать кофейную гущу и зерна в быту / скриншот

Кофе можно использовать не только для приготовления ароматного напитка, но и с пользой использовать в хозяйстве. Зерна и заварка отлично подойдут для решения многих проблем.

Кофе хорошо справляется как с нейтрализацией резких и неприятных запахов, так и может помочь в саду.

Зачем кладут кофе в холодильник и почему с ним моют руки

Убрать нежелательный запах из холодильника помогут кофейные зерна. Достаточно разместить в нем емкость, наполненную зернами. Аромат кофе займет лидирующую позицию, подарит ощущение приятной свежести. Также подобным образом можно освежить место под раковиной, где обычно стоит мусорное ведро.

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Кофе помогает смыть с рук едкие запахи, например рыбы или чеснока. Для этого используют кофейную гущу в качестве моющего средства. После такой процедуры ручки будут не только приятно пахнуть, но также станут нежными, как после использования крема.

Кофейный порошок можно применять как средство для очищения посуды или раковины. Зерна подойдут для мытья кружек, тарелок, также кастрюль и сковородок с жировым или масляным налетом.

Кофе будет полезным при уборке

С помощью молотого кофе и влажной губки можно сгладить царапины на мебели – столешницах, стульях, ручках диванов, шкафов и т.д. В этом случае кофейный порошок будет действовать как мягкое шлифовальное средство. Учитывая красящие свойства, подобное средство применяют только на темных предметах.

Чтобы в комнате царил приятный аромат, бумажные или тканевые пакетики, наполненные кофейными зернами, размещают на полках, стеллажах или в шкафах. Таким способом можно ароматизировать помещение, одежду, белье, постельные принадлежности.

Как использовать кофейную гущу в саду

Кофейная гуща, имея в своем составе калий, фосфор, азот и медь, служит эффективным удобрением для растительных культур. Особенно такую подкормку хорошо воспримут плодовые деревья и такие цветы, как розы, гортензии, азалии, рододендроны.

Также кофе можно использовать для удобрения комнатных растений – роз, фиалок, фикусов, папоротников. Кофейная жижица применяется не в чистом виде, а разведенная водой или смешанная с землей.

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