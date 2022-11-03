УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Кофеварка, кофемашина или турка: в чем лучше всего готовить кофе

3 ноября 2022, 04:10

Что лучше – кофеварка или турка для приготовления кофе, зависит от способа приготовления напитка и индивидуальных вкусовых предпочтений человека.

Кофемашина
Готовить кофе в кофемашине совсем не сложно – автоматическое устройство все сделает вместо вас / ua.depositphotos.com

Кофе можно назвать одним из самых популярных напитков, которые многие употребляют практически каждый день. Если вы кофеман и вдруг решили, что напиток из жареных и молотых зерен лучше готовить дома, а не по привычке покупать в кафе или ресторане, то наверняка задаетесь вопросом, в чем можно готовить кофе. Используя несколько способов, каждый может приготовить для себя кофе по вкусу.

Что нужно для приготовления кофе

Кофе в зернах или сразу молотый?

Для начала надо решить, какое кофе покупать – в зернах или сразу молотый. Часто говорят, что кофе из свежемолотого зерна обладает особым ароматом и будет вкуснее. Но тогда вам нужна кофемолка. Лучше взять универсальную, чтобы выбрать степень помола кофе. Не стоит пренебрегать этим моментом – для разного приготовления напитка нужен особый помол.

Какая вода нужна для кофе

Каких-либо лишних примесей и запахов в кофе быть не должно. Поэтому воду из крана лучше не использовать. Берите бутилированную.

Как просто сварить кофе в турке

Сварить кофе в турке можно всего за 15 минут. Берем 2 чайные ложки молотого кофе арабика (ровно две, без горки) и 100 мл воды.

Сначала отфильтровываем воду. Размер турки – в зависимости от того, сколько людей будет пить кофе.

Далее перемалываем кофе в кофемолке и засыпаем его в обычную медную турку. Наливаем воду (можете добавить сахар) и ставим ее на маленький огонь на газовую плиту. Чтобы ваш кофе не убежал, нужно постоянно быть на кухне и далеко не отходить.

Когда напиток начнет закипать, его нужно прогреть (но не кипятить) пару минут.

После этого снимаем турку с плиты и оставляем напиток на некоторое время.

Дальше – опять ставим турку на плиту – кипятим ее содержимое – прогреваем несколько минут. Количество таких подходов зависит от помола кофейных зерен и размера турки. В общей сложности все занимает 10 минут.

Сваренный кофе нужно снять с плиты и оставить на пару минут. Дайте настояться напитку, чтобы зерна спустились вниз турки.

Пока кофе настаивается, налейте в чашки кипяток, они должны прогреться. Как только чашки нагрелись, кипяток выливаем.

Наливаем кофе из турки в чашки и подаем гостям.

В какой кофеварке самый вкусный кофе

Гейзерная кофеварка

Не знаете, чем заменить привычную турку – можете купить гейзерную кофеварку. У нее простая конструкция, по сути, это электрический аналог турки. Состоит из резервуара для воды, емкости с кофе и отделения для готового кофе (снизу вверх). Вода нагревается, становится паром, проводится через кофе и конденсируется уже вверху как готовый напиток. Данный принцип работы называют гейзерным.

В такой кофеварке вкус напитка плотный и насыщенный. Вкус кажется более целостным, в нем более ярко проявляются горечь и кислинка.

Рожковая кофеварка

Можно купить и рожковую кофеварку. Она стоит недорого, а некоторые модели готовят даже капуччино. Подобная кофеварка оснащена специальным съемным резервуаром в виде ложки с ручкой, туда засыпается молотый кофе или чалд – кофейная таблетка. Вода заливается в бойлер, она нагревается, специальная помпа под давлением пропускает ее через кофе в рожке, а уже из рожка напиток выливается в кружку.

Чаще всего рожковая кофеварка используется для приготовления эспрессо. В зависимости от типа, она может быть с капучинатором, подачей горячей воды для чая и обладать функцией автоматического отключения. Ее легче мыть.

Однако такое устройство более шумное и габаритное.

Нередко кофеманы отдают предпочтение именно рожковым кофеваркам. Никакой гущи нет, а вкус кофе получается изысканным и насыщенным.

Капсульная кофемашина

Если вы интересуетесь кофе и хотели бы стать настоящим кофейным гурманом, но пока не разбираетесь в тонкостях и особенностях напитка, можете приобрести капсульную кофемашину.

В ней кофе готовится максимально просто. Капсульная кофемашина работает максимально просто – она пропускает воду под давлением через специальную капсулу, которая может быть алюминиевой или пластиковой.

Кофемашину такого типа можно купить в любом гипермаркете. Причем стоит она дешевле, чем кофеварка.

Автоматическая кофемашина

Любителям кофе из свежемолотых зерен советуют выбирать автоматическую кофемашину. Машина по приготовлению кофе все делает сама. Достаточно засыпать кофейные зерна, чтобы она смолола нужное количество, отмеряла порцию, утрамбовала ее, пропустила через нее воду и уже налила вам готовый напиток.

Кофе получается насыщенным и ароматным со всеми вкусовыми особенностями и оттенками.

Какой кофе будет самым вкусным, каким способом и в чем его приготовить – решать вам. Нет однозначного ответа. У каждого человека свои предпочтения по поводу вкуса напитка. В любом случае, оптимальный вариант вы найдете, попробовав приготовить кофе в кофеварке или автоматической кофемашине.

кофе
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:10

Кофеварка, кофемашина или турка: в чем лучше всего готовить кофе

03:35

Путина в РФ могут "перезагрузить" в ручном режиме – КлимкинВидео

03:20

Восхитительный пирог из лаваша за 100 гривен: бюджетный и быстрый рецепт сытного блюдаВидео

03:00

РФ изменила цели ракетных ударов: оккупанты не хотят полностью уничтожить электростанции - экспертВидео

02:30

У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение

Реклама
01:31

Дочь Веры Брежневой засветила восхитительные формы в костюме соблазнительной ведьмы

00:51

Приметы на 3 ноября: какие 5 вещей нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды бумерангомВидео

00:40

План Путина провалился, ВСУ освобождают территории: Гозман рассказал, когда рухнут войска РФВидео

00:11

1+1 и Алан Бадоев презентовали трейлер киноленты "Довга доба" на итальянском кинорынкеВидео

02 ноября, среда
23:58

"Путин ослаблен войной": западный чиновник рассказал, стоит ли ждать смены власти в РФВидео

23:40

Как оформить окно без штор: лучшие идеи для разных комнат

23:35

Голос країни-12: в первом эпизоде "Нокаутов" покажут, кто из звезд станет советниками тренеров шоуВидео

23:28

5 вещей, которые нужно положить в кошелек, карман или сумку: можно привлечь большие деньгиВидео

23:05

Дмитриевская родительская суббота 2022: дата, что можно и нельзя делать

22:37

"Нашествие голодных людишек": Зеленский рассказал, чем его шокировали оккупантыВидео

22:30

Путин обстрелял корабли возле Севастополя от безысходности, ему нечем давить на Украину – Маломуж

22:06

Украинцев призвали запасаться продуктами: как взлетели цены на консервыВидео

22:02

У Шэрон Стоун обнаружили опухоль - предстоит операция

21:34

Обещали "выбросить", но оставили: ведущего из РФ, призывавшего убивать детей, снова заметили в эфире

21:19

На Херсонщине ВСУ уничтожили базу кадыровцев: ликвидировано более 50 бандитовВидео

Реклама
20:51

ВСУ уничтожили "элиту" путинской армии: 10 генералов и сотни старших офицеровВидео

20:38

Эрдоган позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: подробностиВидео

20:35

Зачем бросать каштаны в стиральную машину: хитрость для стирки одежды, о которой знают единицы

20:33

Что вы увидели первым: тест по картинке укажет на ваши черты характера, которые бесят окружающих

20:27

Миша Кацурин рассказал об особенностях интимной жизни с Надей Дорофеевой: "Рекомендую"

20:20

"Есть подрыв": ВСУ Осой уничтожили цель оккупантов в небе над УкраинойВидео

20:18

Военный самолет США нарисовал мужской половой орган в небе возле авиабазы РФВидео

20:10

Приметы на 4 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всех денег не лишитьсяВидео

20:00

"Ты себя-то видела, уродина?": Киркоров набросился на известную российскую певицуВидео

20:00

Черноморский флот превратили бы в ничто: почему Путин не стал перечить Эрдоганумнение

19:59

"Волнуюсь за его психологическое состояние": жительница Тернополя 5 месяцев ждет из плена своего женихаВидео

19:44

Мощный удар ВСУ: больницы Токмака и Мелитополя забиты сотней тяжелораненых оккупантовВидео

19:26

В Украину ворвался антициклон Andre: какую погоду ждать в ближайшие дниВидео

19:25

Пройдут через полосу трудностей: 3 знака зодиака для которых зима станет сложным периодомВидео

19:20

Когда тебе звонит Эрдоган и говорит, что он плевать хотел на твое мнениемнение

19:14

Мечтал дожить до победы и сыграть свадьбу: на Донбассе погиб 27-летний военный

19:04

Испанский "Ястреб" прикроет небо: ВСУ вооружат дальнобойной батареей ЗРК и системами ПВОВидео

18:50

День ракетных войск и артиллерии и день инженерных войск: мощные поздравления и картинки защитникам

18:39

Срочно запасаемся к зиме: в Украине рухнули цены на капустуВидео

18:35

Спортивный и с татуировками: звезда Сватов Анна Кошмал похвасталась мужем

Реклама
18:33

"Точка в "дипломатии шантажа": Ермак о решении Путина вернуться в "зерновую сделку"Видео

18:29

Учил детей, а потом поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали преподавателя живописиВидео

18:27

Гороскоп на ноябрь-2022 для всех знаков: Овна ждет успех в деньгах, а у Водолея будет рушиться жизньВидео

18:25

"Мы будем абсолютно безжалостны": Украина предупредила Иран о последствиях сотрудничества с РФВидео

17:56

"Это вызов. И мы его приняли": Даша Кацурина из-за вражеского обстрела потеряла огромные деньги

17:48

Данилко выдал неожиданные откровение о Пугачевой

17:35

Антоновский мост и ПВО РФ разнесли вдребезги: в Херсоне мощные "прилеты"Видео

17:26

Северная Корея тайно поставляет России боеприпасы для войны в Украине - Белый дом

17:13

Начнут все сначала: 3 знака зодиака в год Черного Кролика ждут невероятные измененияВидео

17:00

ВСУ уничтожили подполковника РФ – командира вертолетного полка наемников ВагнераВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять