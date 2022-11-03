Кофеварка, кофемашина или турка: в чем лучше всего готовить кофе

Готовить кофе в кофемашине совсем не сложно – автоматическое устройство все сделает вместо вас / ua.depositphotos.com

Кофе можно назвать одним из самых популярных напитков, которые многие употребляют практически каждый день. Если вы кофеман и вдруг решили, что напиток из жареных и молотых зерен лучше готовить дома, а не по привычке покупать в кафе или ресторане, то наверняка задаетесь вопросом, в чем можно готовить кофе. Используя несколько способов, каждый может приготовить для себя кофе по вкусу.

Что нужно для приготовления кофе

Кофе в зернах или сразу молотый?

Для начала надо решить, какое кофе покупать – в зернах или сразу молотый. Часто говорят, что кофе из свежемолотого зерна обладает особым ароматом и будет вкуснее. Но тогда вам нужна кофемолка. Лучше взять универсальную, чтобы выбрать степень помола кофе. Не стоит пренебрегать этим моментом – для разного приготовления напитка нужен особый помол.

Какая вода нужна для кофе

Каких-либо лишних примесей и запахов в кофе быть не должно. Поэтому воду из крана лучше не использовать. Берите бутилированную.

Как просто сварить кофе в турке

Сварить кофе в турке можно всего за 15 минут. Берем 2 чайные ложки молотого кофе арабика (ровно две, без горки) и 100 мл воды.

Сначала отфильтровываем воду. Размер турки – в зависимости от того, сколько людей будет пить кофе.

Далее перемалываем кофе в кофемолке и засыпаем его в обычную медную турку. Наливаем воду (можете добавить сахар) и ставим ее на маленький огонь на газовую плиту. Чтобы ваш кофе не убежал, нужно постоянно быть на кухне и далеко не отходить.

Когда напиток начнет закипать, его нужно прогреть (но не кипятить) пару минут.

После этого снимаем турку с плиты и оставляем напиток на некоторое время.

Дальше – опять ставим турку на плиту – кипятим ее содержимое – прогреваем несколько минут. Количество таких подходов зависит от помола кофейных зерен и размера турки. В общей сложности все занимает 10 минут.

Сваренный кофе нужно снять с плиты и оставить на пару минут. Дайте настояться напитку, чтобы зерна спустились вниз турки.

Пока кофе настаивается, налейте в чашки кипяток, они должны прогреться. Как только чашки нагрелись, кипяток выливаем.

Наливаем кофе из турки в чашки и подаем гостям.

В какой кофеварке самый вкусный кофе

Гейзерная кофеварка

Не знаете, чем заменить привычную турку – можете купить гейзерную кофеварку. У нее простая конструкция, по сути, это электрический аналог турки. Состоит из резервуара для воды, емкости с кофе и отделения для готового кофе (снизу вверх). Вода нагревается, становится паром, проводится через кофе и конденсируется уже вверху как готовый напиток. Данный принцип работы называют гейзерным.

В такой кофеварке вкус напитка плотный и насыщенный. Вкус кажется более целостным, в нем более ярко проявляются горечь и кислинка.

Рожковая кофеварка

Можно купить и рожковую кофеварку. Она стоит недорого, а некоторые модели готовят даже капуччино. Подобная кофеварка оснащена специальным съемным резервуаром в виде ложки с ручкой, туда засыпается молотый кофе или чалд – кофейная таблетка. Вода заливается в бойлер, она нагревается, специальная помпа под давлением пропускает ее через кофе в рожке, а уже из рожка напиток выливается в кружку.

Чаще всего рожковая кофеварка используется для приготовления эспрессо. В зависимости от типа, она может быть с капучинатором, подачей горячей воды для чая и обладать функцией автоматического отключения. Ее легче мыть.

Однако такое устройство более шумное и габаритное.

Нередко кофеманы отдают предпочтение именно рожковым кофеваркам. Никакой гущи нет, а вкус кофе получается изысканным и насыщенным.

Капсульная кофемашина

Если вы интересуетесь кофе и хотели бы стать настоящим кофейным гурманом, но пока не разбираетесь в тонкостях и особенностях напитка, можете приобрести капсульную кофемашину.

В ней кофе готовится максимально просто. Капсульная кофемашина работает максимально просто – она пропускает воду под давлением через специальную капсулу, которая может быть алюминиевой или пластиковой.

Кофемашину такого типа можно купить в любом гипермаркете. Причем стоит она дешевле, чем кофеварка.

Автоматическая кофемашина

Любителям кофе из свежемолотых зерен советуют выбирать автоматическую кофемашину. Машина по приготовлению кофе все делает сама. Достаточно засыпать кофейные зерна, чтобы она смолола нужное количество, отмеряла порцию, утрамбовала ее, пропустила через нее воду и уже налила вам готовый напиток.

Кофе получается насыщенным и ароматным со всеми вкусовыми особенностями и оттенками.

Какой кофе будет самым вкусным, каким способом и в чем его приготовить – решать вам. Нет однозначного ответа. У каждого человека свои предпочтения по поводу вкуса напитка. В любом случае, оптимальный вариант вы найдете, попробовав приготовить кофе в кофеварке или автоматической кофемашине.