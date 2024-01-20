Кофе - как лекарство: врач рассказала, от каких смертельных заболеваний спасет напиток

Обычный человек на протяжении дня выпивает от 2 до 6 чашек кофе. И в случае с этим напитком, его преимущества значительно превышают "кофейные" недостатки. Это заключение тщательного исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine, которым на своей странице в Facebook поделилась врач-диетолог Оксана Скиталинская.
Она проанализировала самые последние научные исследования, которые публикуют профильные медицинские ресурсы, чтобы оценить пользу для здоровья, наверное, самого популярного напитка на земле - кофе.
Итак, кофе имеет противовоспалительные, антиоксидантные, антиангиогенные (противодействующие росту опухоли), противораковые, химиопротекторные (защищают организм при химиотерапии) и гепатопротекторные свойства.
- Содержит более тысячи соединений, многие из которых еще не открыты.
- Умеренное употребление кофе при хорошем самочувствии, за исключением некоторых периодов жизни женщины (беременность и лактация), может иметь положительный эффект, значительно уменьшая различные хронические заболевания.
- Его потребление связано с меньшим риском рака головы и шеи.
- Есть положительная связь между потреблением кофе и смертностью от всех причин (примерно 6% потерянных лет здоровой жизни можно было бы предотвратить, если бы все потребители выпивали три чашки кофе в день).
- Употребление кофе связано с меньшим риском развития хронических заболеваний печени.
Растворимый или натуральный кофе
- Благоприятный эффект будет зависеть от типа кофе: он хорош, независимо от того, растворим он, молот или без кофеина, и связан с сниженным риском хронических заболеваний печени, включая гепатит и гепатоцеллюлярный рак.
- Регулярное и умеренное потребление кофе может снизить риск смерти и риск смерти от сердечно-сосудистых причин.
- Люди, потребляющие кофе от легкого до умеренного, имеют на 12% меньший риск смерти от болезней, чем те, кто этого не потребляет.
- При сердечно-сосудистых заболеваниях риск смерти снижается на 17%, а при инсульте — на 21%.
- Среди других выводов следует подчеркнуть, что люди, потребляющие до трех чашек кофе в день, имеют здоровое сердце с точки зрения размера и функции, в соответствии с меньшим влиянием старения на орган.
Если пить много кофе?
- Потребление большого количества кофе связано с повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний только у пациентов с тяжелой гипертензией. Риска нет, если гипертензия 1 степени (но для чего рисковать?)
- На самом деле кофе сам по себе не творит чудес, поскольку сердечно-сосудистые заболевания связаны с другими критически важными факторами образа жизни, а именно "западной" диетой (слишком много твердых жиров, слишком много сахара).
- Однако вполне возможно, что кофе может улучшить ситуацию даже при "западной" вредной диете.
Как кофе влияет на сердце
Благоприятное влияние регулярного употребления кофе на сердечно-сосудистую систему можно объяснить его антигипертензивным (т.е. понижающим давление), антидиабетическим, антиаритмическим и антиатеросклеротическим эффектами.
Кофе и сахарный диабет
Доказано, что потребление кофе снижает риск развития сахарного диабета 2 типа. N-кофеоилтриптофан, компонент кофе, способствует поглощению глюкозы жировыми клетками (адипоцитами) и способствует снижению скачка сахара после еды (пейте кофе после еды).
Кому нельзя пить кофе?
- Кофе может повредить усвоению лекарства от остеопороза (алендроната).
- Кофе следует ограничить при гипертиреозе (излишней выработке гормонов щитовидного зала) и глаукоме или острых заболеваниях кишечника, желудка, печени, сердца, почек, поджелудочной железы, нервной системы.
Можно ли пить кофе без кофеина?
Полностью кофе без кофеина не бывает: он может содержать от 1,5 до 2% кофеин, то есть это кофе, который потерял примерно 97% кофеина.
Точнее, кофе полностью без кафеина существует в природе и происходит из растения Coffea charrieriana. Однако его использование не имеет широкого распространения из-за редкости этого растения.
Полезный ли кофе без кофеина?
- Употребление кофе без кофеина вызывает споры по двум основным причинам.
- Во-первых, многие производители используют химический процесс для удаления кофеина из кофейных зерен. Результат – в кофе меньше кофеина, но больше химических веществ, которые не требуются организму.
- Во-вторых, именно кофеин в кофе обеспечивает здоровье и энергетическую пользу. Без кофеина мало преимуществ кроме сохранения кофейного ритуала.
Можно ли кофе при больном кишечнике?
На данный момент фактически нет определенных доказательств вредного воздействия кофе и кофеина на кишечник пациентов с язвенным колитом.
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