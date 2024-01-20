Кофе - как лекарство: врач рассказала, от каких смертельных заболеваний спасет напиток

Доказано, что потребление кофе снижает риск развития сахарного диабета 2 типа.

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Как хранить кофейные зерна / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот Youube

Обычный человек на протяжении дня выпивает от 2 до 6 чашек кофе. И в случае с этим напитком, его преимущества значительно превышают "кофейные" недостатки. Это заключение тщательного исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine, которым на своей странице в Facebook поделилась врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Она проанализировала самые последние научные исследования, которые публикуют профильные медицинские ресурсы, чтобы оценить пользу для здоровья, наверное, самого популярного напитка на земле - кофе.

Итак, кофе имеет противовоспалительные, антиоксидантные, антиангиогенные (противодействующие росту опухоли), противораковые, химиопротекторные (защищают организм при химиотерапии) и гепатопротекторные свойства.

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Содержит более тысячи соединений, многие из которых еще не открыты.

Умеренное употребление кофе при хорошем самочувствии, за исключением некоторых периодов жизни женщины (беременность и лактация), может иметь положительный эффект, значительно уменьшая различные хронические заболевания.

Его потребление связано с меньшим риском рака головы и шеи.

Есть положительная связь между потреблением кофе и смертностью от всех причин (примерно 6% потерянных лет здоровой жизни можно было бы предотвратить, если бы все потребители выпивали три чашки кофе в день).

Употребление кофе связано с меньшим риском развития хронических заболеваний печени.

Растворимый или натуральный кофе

Благоприятный эффект будет зависеть от типа кофе: он хорош, независимо от того, растворим он, молот или без кофеина, и связан с сниженным риском хронических заболеваний печени, включая гепатит и гепатоцеллюлярный рак.

Регулярное и умеренное потребление кофе может снизить риск смерти и риск смерти от сердечно-сосудистых причин.

Люди, потребляющие кофе от легкого до умеренного, имеют на 12% меньший риск смерти от болезней, чем те, кто этого не потребляет.

При сердечно-сосудистых заболеваниях риск смерти снижается на 17%, а при инсульте — на 21%.

Среди других выводов следует подчеркнуть, что люди, потребляющие до трех чашек кофе в день, имеют здоровое сердце с точки зрения размера и функции, в соответствии с меньшим влиянием старения на орган.

Если пить много кофе?

Потребление большого количества кофе связано с повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний только у пациентов с тяжелой гипертензией. Риска нет, если гипертензия 1 степени (но для чего рисковать?)

На самом деле кофе сам по себе не творит чудес, поскольку сердечно-сосудистые заболевания связаны с другими критически важными факторами образа жизни, а именно "западной" диетой (слишком много твердых жиров, слишком много сахара).

Однако вполне возможно, что кофе может улучшить ситуацию даже при "западной" вредной диете.

Как кофе влияет на сердце

Благоприятное влияние регулярного употребления кофе на сердечно-сосудистую систему можно объяснить его антигипертензивным (т.е. понижающим давление), антидиабетическим, антиаритмическим и антиатеросклеротическим эффектами.

Кофе и сахарный диабет

Доказано, что потребление кофе снижает риск развития сахарного диабета 2 типа. N-кофеоилтриптофан, компонент кофе, способствует поглощению глюкозы жировыми клетками (адипоцитами) и способствует снижению скачка сахара после еды (пейте кофе после еды).

Кому нельзя пить кофе?

Кофе может повредить усвоению лекарства от остеопороза (алендроната).

Кофе следует ограничить при гипертиреозе (излишней выработке гормонов щитовидного зала) и глаукоме или острых заболеваниях кишечника, желудка, печени, сердца, почек, поджелудочной железы, нервной системы.

Можно ли пить кофе без кофеина?

Полностью кофе без кофеина не бывает: он может содержать от 1,5 до 2% кофеин, то есть это кофе, который потерял примерно 97% кофеина.

Точнее, кофе полностью без кафеина существует в природе и происходит из растения Coffea charrieriana. Однако его использование не имеет широкого распространения из-за редкости этого растения.

Полезный ли кофе без кофеина?

Употребление кофе без кофеина вызывает споры по двум основным причинам.

Во-первых, многие производители используют химический процесс для удаления кофеина из кофейных зерен. Результат – в кофе меньше кофеина, но больше химических веществ, которые не требуются организму.

Во-вторых, именно кофеин в кофе обеспечивает здоровье и энергетическую пользу. Без кофеина мало преимуществ кроме сохранения кофейного ритуала.

Можно ли кофе при больном кишечнике?

На данный момент фактически нет определенных доказательств вредного воздействия кофе и кофеина на кишечник пациентов с язвенным колитом.

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