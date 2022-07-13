Кофе и чай могут угробить ваше здоровье: что нужно знать любителям этих напитков

Кофе и чай могут угробить ваше здоровье / pixabay.com

Чай или кофе являются без преувеличения главными атрибутами домашних посиделок. Также нельзя представить утро без освежающего и тонизирующего напитка.

Но полезны ли чай и кофе для организма? Главред разбирался в этом вопросе.

Что лучше бодрит по утрам: чай или кофе?

Чай обладает очень хорошим тонизирующим эффектом. Например, если приготовить красный чай и чёрный пуэр покрепче, они отлично бодрят. Это однозначно более полезно, чем энергетики, и продолжительнее, мягче, чем кофе.

Кофе в небольших количествах не вредит организму. Более того, американские ученые в 2017ом году провели ряд исследований и выяснили, что его регулярное употребление снижает риск смерти от заболеваний, в том числе развития нескольких видов рака, диабета и болезни Паркинсона.

Читайте такжеКому нельзя есть пельмени - комментарий диетологаОднако не стоит забывать, что в больших объемах кофе имеет мочегонное действие, повышает давление и истощает нервную систему, а на голодный желудок вызывает гастрит.

Выходит, что и кофе, и чай отлично помогают проснуться перед работой.

Как выбрать хороший чай?

Даже не попробовав напиток, можно определить его добротность. При выборе чая обратите внимание на:

внешний вид чаинок – хороший чай прекрасен: листья целые, одного размера и без пыли;

цвет чаинок – должен быть однородным;

аромат чая – даже не заваренный китайский чай благоухает из пакета на всю комнату;

цена – критерий всегда работает с высокосортными чаями, независимо от того, улун это или чай матча.

Кому нельзя пить кофе?

Без риска для здоровья можно выпивать не более 4 чашек по 50–80 мл кофе в день. Однако даже соблюдение нормы не гарантирует отсутствие вреда от этого напитка.

Злоупотребление этим напитком чревато:

привыканием;

повышением уровня холестерина;

проблемами при беременности;

депрессией;

бессонницей;

кариесом;

потемнением эмали;

нервными расстройствами;

усталостью и сонливостью;

проблемами с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой.

Кофе противопоказан при наличии проблем с желудком. Он повышает кислотность пищеварительного сока и может спровоцировать обострение язвы, гастрита.

Нельзя пить кофе беременным женщинам. Он способен спровоцировать преждевременные роды, нарушить формирование скелета, внутренних органов и нервной системы плода. Кофеин проникает в грудное молоко и повышает возбудимость ребенка, поэтому стоит отказаться от напитка в период грудного вскармливания.

Кому нельзя пить чай?

Врачи говорят, что красный чай (каркаде) имеет как полезные, так и вредные свойства. При правильном приеме он нормализует обмен веществ и улучшает состояние здоровья. Каркаде также обладает широким спектром противопоказаний: язва желудка и 12 перстной кишки, атеросклероз средней и тяжелой степени, бессонница.

Зеленый чай содержит в себе кофеин, который препятствует усвоению фолиевой кислоты. Его не стоит употреблять больным с диагностированной глаукомой и гипертонией. Также отказаться от зеленого чая желательно людям с язвой и болезнью двенадцатиперстной кишки

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