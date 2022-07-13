Кофе и чай могут угробить ваше здоровье: что нужно знать любителям этих напитков

Тонизирующие напитки могут навредить даже самому здоровому человеку.
Чай или кофе являются без преувеличения главными атрибутами домашних посиделок. Также нельзя представить утро без освежающего и тонизирующего напитка.
Но полезны ли чай и кофе для организма? Главред разбирался в этом вопросе.
Что лучше бодрит по утрам: чай или кофе?
Чай обладает очень хорошим тонизирующим эффектом. Например, если приготовить красный чай и чёрный пуэр покрепче, они отлично бодрят. Это однозначно более полезно, чем энергетики, и продолжительнее, мягче, чем кофе.
Кофе в небольших количествах не вредит организму. Более того, американские ученые в 2017ом году провели ряд исследований и выяснили, что его регулярное употребление снижает риск смерти от заболеваний, в том числе развития нескольких видов рака, диабета и болезни Паркинсона.
Читайте такжеКому нельзя есть пельмени - комментарий диетологаОднако не стоит забывать, что в больших объемах кофе имеет мочегонное действие, повышает давление и истощает нервную систему, а на голодный желудок вызывает гастрит.
Выходит, что и кофе, и чай отлично помогают проснуться перед работой.
Как выбрать хороший чай?
Даже не попробовав напиток, можно определить его добротность. При выборе чая обратите внимание на:
- внешний вид чаинок – хороший чай прекрасен: листья целые, одного размера и без пыли;
- цвет чаинок – должен быть однородным;
- аромат чая – даже не заваренный китайский чай благоухает из пакета на всю комнату;
- цена – критерий всегда работает с высокосортными чаями, независимо от того, улун это или чай матча.
Кому нельзя пить кофе?
Без риска для здоровья можно выпивать не более 4 чашек по 50–80 мл кофе в день. Однако даже соблюдение нормы не гарантирует отсутствие вреда от этого напитка.
Злоупотребление этим напитком чревато:
- привыканием;
- повышением уровня холестерина;
- проблемами при беременности;
- депрессией;
- бессонницей;
- кариесом;
- потемнением эмали;
- нервными расстройствами;
- усталостью и сонливостью;
- проблемами с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой.
Кофе противопоказан при наличии проблем с желудком. Он повышает кислотность пищеварительного сока и может спровоцировать обострение язвы, гастрита.
Нельзя пить кофе беременным женщинам. Он способен спровоцировать преждевременные роды, нарушить формирование скелета, внутренних органов и нервной системы плода. Кофеин проникает в грудное молоко и повышает возбудимость ребенка, поэтому стоит отказаться от напитка в период грудного вскармливания.
Кому нельзя пить чай?
Врачи говорят, что красный чай (каркаде) имеет как полезные, так и вредные свойства. При правильном приеме он нормализует обмен веществ и улучшает состояние здоровья. Каркаде также обладает широким спектром противопоказаний: язва желудка и 12 перстной кишки, атеросклероз средней и тяжелой степени, бессонница.
Зеленый чай содержит в себе кофеин, который препятствует усвоению фолиевой кислоты. Его не стоит употреблять больным с диагностированной глаукомой и гипертонией. Также отказаться от зеленого чая желательно людям с язвой и болезнью двенадцатиперстной кишки
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