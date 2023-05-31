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"Клубничная" луна в июне: что суперлуние означает для вашего знака зодиака

Сергей Кущ
31 мая 2023, 11:59 обновлено 31 мая, 11:59
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Полнолуние в июне 2023 наступит 4 июня в 06:41 по киевскому времени.
Клубничное полнолуние 2023
Клубничное полнолуние 2023 / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Клубничная луна в июне 2023 года знаменует собой конец весны и начало яркого лета. Полнолуние, также известное как клубничное суперлуние, символизирует изобилие и процветание.

Полнолуние в июне 2023 — Овен

Этим огненным знаком управляет планета Марс, которая дополняет полнолуние в июне 2023 года. Прогнозируется, что этот знак с удовольствием возьмется за новые начинания, например, поселится за границей и отправится в путешествие, связанное с самоанализом или поиском души.

Полнолуние в июне 2023 —Телец

Земной знак Тельца будет иметь в целом благоприятное время. Представители этого созвездия будут чувствовать себя комфортно в своих романтических отношениях и сосредоточатся на финансовой составляющей своей жизни.

Полнолуние в июне 2023 —Близнецы

Управляемый планетой общения, этот знак в это полнолуние переживет некоторые определяющие моменты в своих романтических отношениях. Для них это будет период "сделать или сломать": либо взять на себя долгосрочные обязательства перед партнером, либо полностью прекратить отношения.

Полнолуние в июне 2023 — Рак

Клубничная луна 2023 года станет определяющей в карьере для эмоциональных Раков. Представители знака, которым управляет Луна, для разнообразия больше сосредоточатся на своей работе и создадут необходимое подобие между своими профессиональными целями и личным здоровьем.

Полнолуние в июне 2023 —Лев

Для харизматичного и царственного Льва это полнолуние будет посвящено семье. Огненный знак, управляемый Солнцем, проведет незабываемое время со своими близкими. Одинокие Львы могут вернуться к своим бывшим возлюбленным.

Полнолуние в июне 2023 —Дева

Обычно практичные и целеустремленные Девы обратят свое внимание на дом и очаг. Под влиянием этого полнолуния они совершат бескорыстный поступок по отношению к члену семьи.

Полнолуние в июне 2023 —Весы

Под управлением планеты любви и денег, Венеры, рожденных под этим созвездием легко привлечь к изысканным вещам в жизни и творческой сфере. Этот кардинальный воздушный знак будет чрезвычайно мотивирован на достижение своих профессиональных целей. А те, кто занят в творческих областях, таких как писательство или реклама, будут очень успешны в это полнолуние.

Полнолуние в июне 2023 —Скорпион

В это полнолуние Скорпионы переживут своеобразную трансформацию. Любознательный и глубокий, этот водный знак часто ошибочно воспринимается как мстительный и имеет немного мрачный нрав. Этим знаком управляет планета Плутон, и они сосредоточат свое внимание на создании богатства, сохранении и восстановлении.

Полнолуние в июне 2023 — Стрелец

Это полнолуние важно для этого огненного знака Стрелец. Хорошая новость заключается в том, что все их усилия, направленные на работу, принесут отличные результаты, а также они получат возможность подвести итоги своих личных отношений. Это также побудит их к решительным действиям.

Полнолуние в июне 2023 —Козерог

Козерогам, которыми управляет планета Сатурн, стоит обратить внимание на свое психическое здоровье. Поскольку это полнолуние столкнется с Сатурном, они будут чувствовать себя немного переполненными эмоциями. Поэтому им нужно сделать шаг назад и продолжить свой путь исцеления.

Полнолуние в июне 2023 —Водолей

Клубничная луна заставит сдержанных и дальновидных Водолев заставит больше веселиться и общаться с людьми. Для этого воздушного знака наступит период отдыха от работы.

Полнолуние в июне 2023 —Рыбы

Клубничная луна в июне 2023 года принесет большие карьерные возможности для этого медитативного и творческого водного знака. Представителей этого знака зодиака ожидает новая работа или повышение.

Смотрите видео гороскопа от Влада Росса на июнь 2023:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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