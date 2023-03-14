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Клубни созреют уже в июне: лучшие ранние сорта картофеля, которые ищут все огородники

14 марта 2023, 04:35
Главред рассказывает о лучших ранних сортах картофеля, которые порадуют огородников своим урожаем уже в начале лета.
картошка
Какие есть ранние сорта картофеля? / unsplash.com

Картофель – одна из самых популярных овощных культур в мире, которая используется при приготовлении многих блюд. И хотя большинство сортов картофеля созревают в середине лета, ранние сорта позволяют наслаждаться вкусными и спелыми клубнями уже в июне. Главред рассказывает о лучших ранних сортах картофеля, которые порадуют огородников своим урожаем уже в начале лета.

Быстрее всех сортов картофеля дают урожай ультраранние скороспелые сорта. Среди таких сортов можно выделить "Импалу", "Лидера", "Скороспелку" и "Ривьеру", которые очень быстро растут и дают первый урожай всего за 45-60 дней после посадки.

"Импала" – этот сорт характеризуется быстрым ростом и относительно небольшим периодом выращивания. Картофель сорта "Импала" имеет округлую форму и гладкую поверхность, а также светло-желтую мякоть с приятным вкусом. Этот сорт хорошо растет в умеренном климате и подходит для выращивания в огороде и в саду.

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"Лидер" – это еще один высокоурожайный сорт, который отлично растет в различных почвах и климатических условиях. Картофель сорта "Лидер" имеет цилиндрическую форму и гладкую поверхность, а также светло-желтую мякоть с приятным вкусом.

"Скороспелка" – это один из ультраранних скороспелых сортов картофеля, который является популярным среди огородников и фермеров. Этот сорт картофеля отличается высокой устойчивостью к заболеваниям. "Скороспелка" имеет овальную форму и гладкую поверхность, а ее мякоть имеет ярко-желтый цвет и очень вкусная.

"Ривьера" – это сорт картофеля, который был создан в Украине и относится к раннеспелым сортам. Картофель этого сорта имеет довольно крупные головки с округлой формой и светло-желтого цвета. Кроме того, он имеет гладкую кожуру и белую мякоть, содержащую много крахмала.

Среди других ультраранних сортов есть те, которые созревают немного дольше, однако не уступают своей урожайностью и приятным вкусом. К ним относятся следующие сорта: "Синеглазка", "Беллароза", "Импала", "Орла", "Сенсейшен", "Санте" и "Метеор".

"Синеглазка" – это один из ультраранних сортов картофеля, который имеет короткий период вегетации и быстро созревает. У него красивые ярко-фиолетовые восходящие побеги среднего размера и зеленовато-желтые на концах побегов. Клубни картофеля имеют овальную форму с гладкой кожицей, белой мякотью. Этот сорт является одним из самых популярных среди выращивателей и потребителей благодаря своим отличным вкусовым качествам.

"Беллароза" – это сорт картофеля, который имеет достаточно высокую урожайность и крупные круглые картофелины с розово-фиолетовой кожурой и желтоватой мякотью. Также стоит отметить, что картофель сорта "Беллароза" достаточно устойчив к заболеваниям, в частности к фитофторозу, что обеспечивает высокую стабильность урожая в условиях умеренного климата.

"Импала" – это еще один ультраранний сорт картофеля, который хорошо известен своей высокой продуктивностью и хорошим вкусом. Этот сорт имеет короткий период вегетации, что позволяет собрать урожай очень быстро. Картофель сорта "Импала" имеет большие округлые клубни с разнообразной формой. Ее кожица буровато-желтая, мякоть – желтовато-белая.

"Орел" – это среднеранний сорт с высокой урожайностью, который был разработан для выращивания в Украине. Растение имеет среднерослые стебли и крупные листья. Клубни имеют овальную форму, размер средний или большой, с гладкой желтой кожицей и белой мякотью. Сорт хорошо растет в разных типах почв.

"Сенсейшен" – этот сорт отличается высоким урожаем, хорошей устойчивостью к болезням и вредителям, а также привлекательным внешним видом. Клубные картофелины "Сенсейшен" имеют округлую форму, гладкую кожицу темно-желтого цвета и белую мякоть, которая имеет отличные вкусовые качества.

"Санте" – этот сорт является одним из самых популярных иностранных сортов украинского рынка. Картофель "Санте" имеет белоснежную мякоть и гладкую желтоватую кожицу с малиновым оттенком. Она имеет привлекательный внешний вид и отличается очень хорошим вкусом.

"Метеор" – этот сорт относится к высокоурожайным сортам картофеля и имеет отличные вкусовые качества. Картофель "Метеор" имеет овальную форму, белую кожуру и светло-желтую мякоть. Она хорошо хранится и не теряет своих вкусовых качеств в течение длительного периода. Этот сорт картофеля очень популярен среди фермеров и огородников, поскольку он достаточно устойчив к болезням и вредителям.

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