Кличко откровенно высказался о действиях Путина

Владимир Путин действует исключительно в интересах своей страны, но эти действия затрагивают национальные интересы Украины.
Столичный градоначальник Виталий Кличко заявил о том, что президент России Владимир Путин действует исключительно в интересах своей страны, но эти действия затрагивают национальные интересы Украины.
"Он (Путин) как лидер своей страны делает все в интересах России, но эти интересы заходят за пределы Украины и входят в противоречие с Украиной. Он делает все в интересах увеличения российской империи, но это затрагивает наши национальные интересы", - рассказал Кличко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Переговоры Нормандской четверки
Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября поговорил по видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран нормандской четверки договорились об актуализации переговоров по Донбассу на высоком уровне и начале дискуссии относительно организации саммита лидеров нормандского формата.
После этого прошел разговор Меркель и Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский глава государства обвинил Украину в, дескать, невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты в рамках нормандских саммитов. В Кремле согласились на активизацию переговоров в нормандском формате и обсуждение условий проведения встречи нормандской четверки.
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