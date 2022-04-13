Клещи: что нужно знать и кому категорически важно быть осторожным

Клещи обычно обитают в траве / Фото pixaby

Укусы клеща могут заразить человека боррелиями, возбудителями болезни Лайма.

По словам доктора Лидии Бабич, которая опубликовала пост в Instagram болезнь Лайма хоть и неприятная, но достаточно хорошо лечится антибиотиками.

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Она также наводит несколько фактов об укусах клещей:

Клещи не прыгают на людей с деревьев. "Под дубом ходить не опасно. А вот сидеть на траве без репллентов не стоит. Клещи живут в траве", - пишет она.

Она также добавляет, что на анализ не нужно сдавать на анализ, потому что выявление бореллий в клеще не значит, что он вас заразил. Их отсутствие не значит, что вы не заболеете. Анализ ничего не даст.

"Если вы вдруг сдали анализ и у вас определили антитела, это не означает, что вы заболели. Антибиотики пить не нужно", - говорит она.

Наиболее частый симптомы болезни Лайма - мигрирующая эритрема. Мигрирующая означает, что она увеличивается в размерах. Кроме того, не всегда эритрема бывает именно в месте укуса.

"Характерное круглое пятно может появится через 2-3 недели после укуса. Иногда через 3-30 дней. Есть и другие симптомы болезни Лайма. Кроме того, иногда после укуса возникает отек, зуд и покраснение. Это аллергическая реакция на укус. Это не мгновенная болезнь Лайма. Антибиотики пить не нужно. Если у вас есть характерное высыпание - это уже диагноз. Иногда антител нет, но все равно это диагноз", - говорит врач.

Профилактика

Репелленты и соответствующая одежда отлично защищают от клещей.

"Есть рекомендации по профилактическому приему доксициклина однократно после длительного приема клеща на теле. Но в нашей украинкой инструкции есть ограничения по возрасту с 12 лет", - сообщает врач.

Беременным прием этого препарата категорически запрещен.