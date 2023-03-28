Клещи будут обходить собаку стороной: как уберечь животное от заразных насекомых

Применение специальных средств и народных методов, а также регулярный осмотр собаки после прогулок помогут обезопасить вашего питомца от этого вредителя.

Как уберечь собаку от клещей / pixabay.com

Клещи могут быть не только неприятными, но и опасными для здоровья вашей собаки. Они являются переносчиками различных инфекций и заболеваний, такие как боррелиоз, энцефалит и другие. Поэтому важно принимать меры для защиты вашего питомца от этих вредителей.

Чем обрабатывать собаку чтобы не было клещей?

Один из наиболее эффективных методов - применение специальных препаратов, таких как капли на холку или спреи. Они содержат репелленты, которые отпугивают клещей и защищают собаку на длительное время. Кроме того, есть шампуни и кондиционеры с репеллентами, которые помогают уберечь собаку от клещей и блох.

Также довольно эффективно себя показывают таблетки, но они стоят намного дороже, чем капли и шампуни.

видео дня

Как защитить собаку от клещей народными средствами?

Существует множество народных средств, которые могут помочь защитить собаку от клещей. Например, можно использовать спрей из уксуса и воды, который нужно распылять на шерсти перед выходом на прогулку. Также, можно использовать травяные настои, такие как настой из чеснока или ромашки.

Что пугает клещей?

Клещи не любят запах масла чайного дерева или розмарина. Также, существуют специальные ошейники, которые содержат репелленты и отпугивают клещей от собаки.

Как удалить клеща у собаки?

Если вы все-таки обнаружили клеща на вашей собаке, то необходимо немедленно удалить его. Для этого можно использовать специальный инструмент - пинцет или петельку для удаления клещей. Не пытайтесь вырывать клеща руками, так как это может привести к оставлению головки клеща в коже собаки. После удаления клеща необходимо обработать место укуса антисептиком.

Вам может быть интересно: