Классический рецепт какао с молоком: не только согреться, но и вспомнить детство

Главред поможет вспомнить как сделать какао на молоке и холодный зимний вечер немного уютнее.

Классический рецепт какао с молоком / pixabay

Мало кто не помнит вкус какао из детства. Для кого-то этот напиток ассоциируется с детским садом, для других – со школой, а для кого-то просто с детством. Что нужно для того, чтобы воссоздать вкус согревающего и сладкого напитка – читайте далее.

Как сделать какао на молоке - подготовка

Для того, чтобы ваш будущий напиток был насыщенным и плотным, а не водянистым – в его приготовлении лучше использовать молоко, а не воду. Также стоит посвятить особое время выбору самого порошка какао – некачественный продукт даст напитку серый цвет и ненасыщенный вкус.

Как варить какао на молоке – пропорции вкусного лакомства

Когда хочется ощутить яркий шоколадный вкус какао из детства, важно выучить пропорции, которые обеспечат такой напиток не выходя из квартиры.

Вам понадобится:

Какао – 1 столовая ложка,

молоко – 0.5 литра,

сахар – 1 столовая ложка (по желанию),

также можно добавить шоколадную стружку или ваниль.

Классический рецепт какао с молоком – готовим вместе

И так, когда все ингредиенты готовы – можно приступать к приготовлению любимого напитка множества детей и взрослых.

Для начала – возьмите кастрюлю и в ней доведите до кипения молоко. Как только молоко закипит – время всыпать какао-порошок и сахар, после чего необходимо всё это хорошо размешать. Мешать нужно до тех пор, пока не исчезнут комочки. После того, как вы убедитесь в отсутствии комочков – варите еще пять минут и наливайте в чашку.

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