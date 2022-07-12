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Киви продлевает молодость, но вредит язвенникам: в чем заключается польза и вред фрукта

12 июля 2022, 03:45

Киви содержит небольшое количество сахара и жира, а также низкокалориен.

киви
В чем польза и вред киви / pixabay.com

Экзотический киви - любимый фрукт для многих. И это логично - он содержит в себе множество полезных веществ.

Полезные свойства киви прежде всего обусловлены высоким содержанием антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, замедляют процессы хронического воспаления в организме, защищают клетки от повреждений, продлевают молодость и активность организма.

В чем польза киви

Киви содержит небольшое количество сахара и жира, а также низкокалориен. В среднем один большой киви содержит только 55–60 ккал, в то время как киви среднего размера может содержать около 7 г сахара, что составляет лишь 1/3 количества сахара в 1 яблоке.

  • За счет высокого содержания витамина С, А и Е, плод эффективно повышает иммунитет, что позволяет его использовать в качестве профилактического средства при авитаминозе и для предотвращения онкологии.
  • Благодаря наличию фолиевой кислоты, он незаменим для женщин в период вынашивания ребенка.
  • Повышенное содержание магния и калия сделало фрукт компонентом лечебной диеты, назначаемой при сердечно-сосудистых заболеваниях. Его биоактивные нутриенты поддерживают водно-солевой баланс, препятствуют образованию атеросклеротических бляшек и развитию гипертонии.
  • К полезным свойствам киви также можно отнести способность поддерживать нормальный уровень гемоглобина. Поэтому он рекомендован людям, страдающим железодефицитной анемией.
  • Входящий в состав актинидин способствует активному расщеплению жиров, снижает свертываемость крови и риск тромбообразования.

Кому нельзя есть киви

Не стоит забывать, что киви – аллергенный продукт с высоким содержанием кислот. Чрезмерное потребление приводит к перенасыщению витамином С.

Читайте такжеНевероятная польза сала: кто должен есть его каждый день, а кому нужно срочно исключить из рационаАбсолютными противопоказаниями к употреблению киви являются язва и высокая кислотность. Осторожными нужно быть при гастрите.

Из-за слабительного действия киви нельзя есть при расстройстве желудка и диарее. Не стоит злоупотреблять и людям с заболеваниями почек поскольку высокое содержание минералов и воды способно вызвать нарушения работы мочевыделительной системы, доставляя определенный дискомфорт.

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