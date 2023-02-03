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Китайский гороскоп на февраль 2023: море любви, отдыха и достижений

3 февраля 2023, 14:36
Китайский гороскоп на февраль предвещает всем знакам довольно хороший месяц. Однако как именно он пройдет – можно читать в нашем материале.
Лунный календарь
Китайский гороскоп на февраль 2023 / ua.depositphotos.com

22 января в мире наступил китайский Новый год – год Черного водяного кролика. Теперь пришло время поговорить о том, что принесет всем знакам первый месяц китайского год.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) – гороскоп на февраль

Для Крыс февраль начнется с трудностей – все ситуации будут сводиться к умению держать себя и свои эмоции под контролем. Да, вокруг Крыс будет множество неприятных персонажей, но если Крысы научатся сдерживать эмоции и изменят свое окружение – остальная часть года их сильно порадует. Также в этом месяце не стоит заниматься инвестициями и сделками.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – гороскоп на февраль

Быки так сильно будут наслаждаться новым месяцем, что 28 дней покажется им очень маленьким количеством. Наслаждение будет дарить ощущение того, что в жизни все наконец-то идет по плану. Радовать будет и работа и личная жизнь.

Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – гороскоп на февраль

Для Тигров февраль станет самым плодотворным месяцем в году. Такой энергии и мотивации они ещё никогда не испытывали. Всё вокруг будет развиваться с такой скоростью, что творческого вдохновения будет становиться в разы больше.

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - гороскоп на февраль

Штиль и покой – таким будет февраль для Кроликов. Это время благоприятно для долгожданного отдыха, ведь никаких эмоциональных всплесков не предвидится весь месяц. Также не стоит ожидать захватывающей любви. Всё это будет весной.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – гороскоп на февраль

У Драконов всё прозаично. Все процессы, которые были и до февраля – продолжаться, а жизнь будет идти по привычному графику. Единственное изменение – прибавится работы и задач. Драконам стоит вовремя выполнять все задачи, в таком случае весна порадует облегчением и результатами.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – гороскоп на февраль

Тревоги и беспокойство поглотят змей в феврале, однако это не значит, что жизнь на этом остановиться. Важным является то, что именно февраль даст змеям понимание того, чего они действительно хотят от жизни.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – гороскоп на февраль

Лошадям стоит приготовиться – февраль будет очень загружен работой. Какие-то задачи будет подбрасывать начальство, однако другие – станут подарком от своей же энергичности. Главное – не заработать переутомление, иначе можно будет надолго попрощаться с хороши самочувствием.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – гороскоп на февраль

Козы как всегда, скорее всего, не смогут выстроить приоритеты в жизни. Любая ссора с романтическим партнером будет отражаться на продуктивности в работе и творчестве. Очень важно научиться перестать быть удобным для окружающих и начать слышать себя.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) – гороскоп на февраль

Те, кто родился в год обезьяны – познают вкус жизни. Этим людям прогнозируют множество вечеринок, много общения и разговоров по душам. Очень важно во всем этом сумбуре по прежнему ответственно относиться к работе и учебе.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) – гороскоп на февраль

Адепт любви в феврале – это Петух. Люди, рожденные в этом году будут наслаждаться любовью как никто другой. Февраль обещает множество романтических встреч, признаний, предложений и в целом – абсолютную любовь во всем.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) – гороскоп на февраль

Уверенность тех, кто родился в год собаки – будет сносить с ног все окружающих. Именно это качество подарит в феврале множество достижений и выполненных на отлично задач. Руководство и все начальники оценят напор и трудолюбие, но вот в личных отношениях стоить постараться не быть таким резким.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) – гороскоп на февраль

Не месяц, а мед для Свиней приготовил китайский гороскоп. За 28 дней последнего зимнего месяца, люди, родившиеся в год Свиньи испытают полный спектр благодарности, любви и счастья. Успехи и положительные эмоции ждут Свиней во всех аспектах жизни.

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