Китайский гороскоп на январь 2023: Крысам – болезни, Кроликам – рост, а Кабанам – застой

Прогноз по китайскому календарю на январь расскажет, каким будет последний лунный месяц года Тигра.

Китайский гороскоп на январь 2023 / ua.depositphotos.com

По китайскому календарю январь 2023 года – это последний лунный месяц года Тигра. В этом месяце нужно подводить итоги уходящего года, закрыть и отдать все долги. Только после этого можно смело заглядывать в следующий год.

2023 год будет годом черного водяного Кролика. Он наступит 22 января. До этой даты не стоит начинать глобальные проекты, а также все важные дела стоит отложить на февраль.

Китайский гороскоп на январь – Крыса

Людям, родившимся в год этого животного, стоит уделить внимание душевному равновесию. Уходящий год был для вас беспокойным и сложным. Напряжение и ворох проблем сказались на отношениях с коллегами, друзьями и родными. Китайский гороскоп на январь Крысам советует провести праздничные дни дома и наладить отношения с родными. Благодаря общению вы избежите недопонимания и ссор.

Китайский гороскоп – Бык

На работе у представителей этого животного по китайскому гороскопу будет напряженная обстановка. Напряжение будет достаточно высоким. Китайский гороскоп на январь не советует дистанцироваться от рабочих процессов. Активное участие во всем поможет продвинуться по карьере. Также стоит отнестись внимательно к подведению итогов уходящего года.

Китайский гороскоп на январь – Тигр

Люди, рожденные в год этого животного, привлекут к себе внимание авторитетных людей. Такие знакомства нужно использовать для продвижения собственных идей и бизнеса. Также будет сопутствовать удача в делах финансовых. Инвестиции принесут ожидаемые дивиденды. Также улучшится самочувствие и придет такое желанное расслабление. Не стоит упускать возможность провести время в компании друзей и родных.

Китайский гороскоп – Кролик

Январь обещает Кроликам стабильный рост, но он будет не таким быстрым, как хотелось бы. Вы получите премию за усердную работу, а также признание за инициативу. Перед Кроликами откроются новые карьерные возможности, но они достанутся не так легко из-за большого количества конкурентов. Китайский гороскоп на январь Кроликам не советует открывать свой бизнес или начинать масштабные проекты. Такие дела лучше отложить на февраль.

Китайский гороскоп – Дракон

Для людей, рожденных в год этого животного, январь будет нейтральным месяцем. Также не стоит торопить события. Китайский гороскоп на январь 2023 Драконам советует следовать за событиями. Все возможности откроются позже, а сейчас лучше не проявлять активность. Есть риск, что на представителей года Дракона начнет давить рабочая рутина. Для того, чтобы справиться с работой нужно поработать над эффективностью.

Китайский гороскоп – Змея

Рожденные в год Змеи не смогут забыть о работе даже в праздничные выходные. Обязанности и срочные дела не дадут этого сделать. Есть риск, что вас привлекут к исправлению чужих ошибок. Если у вас бизнес, есть вероятность непредвиденных расходов. Китайский гороскоп на январь советует Змеям отказаться от поездок. Велика вероятность подорвать здоровье и даже лишиться денег.

Китайский гороскоп на январь – Лошадь

Уходящий год оставит всех, кто рожден в год Лошади, с ворохом невыполненных дел и обещаний. В январе все планы могут рухнуть, поэтому к такому повороту нужно быть готовыми. Китайский гороскоп на январь советует быть гибкими и решать проблемы по мере их поступления. Нужно уметь отступить там, где складываются не лучшие условия для вас. Спокойствие и умиротворение гарантировано дома, а время, проведенное с семьей нужно использовать для накопления энергии.

Китайский гороскоп на январь 2023 – Коза

Январь будет благоприятным месяцем для всех рожденных в год Козы. При этом в этом месяце не стоит начинать грандиозных проектов, лучше сконцентрироваться на мелких делах и целях. Китайский гороскоп на январь 2023 советует сделать больше мелких дел, чтобы подготовить почву для новых более крупных. Также важно заняться хобби, которое может принести прибыль.

Китайский гороскоп – Обезьяна

Первый месяц 2023 года обещает быть плодотворным. Чем больше вы сделаете, тем ощутимее будут результаты. Китайский гороскоп на январь Обезьянам советует усердно потрудиться, чтобы получить финансовую стабильность, а также полезный опыт. Также намечаются изменения в личной жизни, но при условии встреч и знакомств с интересными для вас людьми.

Китайский гороскоп – Петух

Рожденные в год Петуха начнут год успешно, если в последний лунный месяц активно будут сотрудничать с окружающими. Китайский гороскоп советует активно общаться дома, на работе, чтобы собрать урожай из новых знакомств. Благодаря общению вы получите новые возможности для реализации своих идей и проектов. Также не стоит отказываться от приглашений на различные массовые мероприятия – это залог успеха в январе 2023 года.

Китайский гороскоп – Собака

Карьера людей, рожденных в год Собаки, не в самом лучшем состоянии. Непредвиденные обстоятельства будут оказывать сильное влияние на принимаемые решения. Китайский гороскоп на январь 2023 обещает большое количество конфликтов из-за упрямства. Особое внимание нужно уделить расходам. Вы можете потратить больше, чем планировали. Если на горизонте появился потенциальный спутник жизни, нужно проявить внимательность. В отношениях с друзьями также будет прохладно.

Китайский гороскоп – Кабан

Работа или бизнес застопорятся из-за конкурентов, а попытки увеличить доход не увенчаются успехом. Китайский гороскоп на январь 2023 года советует не расходовать силы зря, а идти за потоком событий. Действовать лучше после 22 января и наступления года Кролика. Стоит сохранять спокойствие и позитивный настрой, проще относиться к трудностям, ведь они проходят. Лучше посвятить время общению с родными и друзьями.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам будет интересно: