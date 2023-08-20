УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Китайский гороскоп на сентябрь 2023: Тиграм – деньги, Крысам – повышение

Елизавета Бельмас
20 августа 2023, 14:22 обновлено 20 августа, 14:38
25
Китайский гороскоп на сентябрь прогнозирует довольно хороший месяц для всех представителей гороскопа.
Китайский гороскоп на сентябрь 2023
Китайский гороскоп на сентябрь 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Сентябрь будет разным для каждого знака Китайского гороскопа. Некоторым необходимо быть смелым в проявлении любви, а кому-то проводить больше времени с семьей.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце Крысы могут получить прорывное развитие на рабочем месте. Благодаря упорному труду в первой половине месяца, они смогут добиться хороших результатов, каких пожелают. Они также будут в хорошем настроении в этом месяце. Они не столкнутся с печальными вещами, и их физическое здоровье будет в очень хорошем состоянии.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце у Быка может быть много возможностей для самовыражения. Таким образом, они должны использовать все эти возможности. Особенно на рабочем месте должны больше показывать себя перед руководителями и учиться зарекомендовать себя, когда есть хорошие возможности.

видео дня

Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – гороскоп на сентябрь

Им следует чаще выходить в свет в этом месяце, потому что это улучшит их состояние и принесет неожиданный доход. В плане карьеры они могут получить прорыв в карьерном росте.

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - гороскоп на сентябрь

В этом месяце Кроликам будет выгодно добиваться проектного сотрудничества, особенно официальных проектов, экзаменов и аттестации. Это также будет хорошо для заявлений о приеме на работу и поиска работы, и они могут получить благосклонность покровителей, и у них, скорее всего, будет возможность продвижения по службе и увеличения заработной платы в этом месяце.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце Драконы должны усилить физические упражнения, а также придерживаться регулярного режима питания и образа жизни. В частности, те, у кого есть хронические заболевания, должны пройти комплексное медицинское обследование. Они преуспеют в карьере и отношениях и могут добиться хороших результатов в этих аспектах.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце вокруг Змей произойдет много изменений, которые заставят их чувствовать себя немного подавленными. Особенно перед лицом больших трудностей они могут чувствовать себя беспомощными. Змеям следует улучшать свою гибкость и вовремя обращаться за помощью к опытным старшим, когда они сталкиваются с трудностями.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце, что бы ни делали Лошади, они будут настроены позитивно и активно. Все нерешенные проблемы будут решены в этом месяце. Однако лидеры или большие начальники должны быть более осторожными в общении со своими подчиненными.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – гороскоп на сентябрь

Козам в этом месяце очень повезет в финансах и карьере, и все может развиваться в хорошем направлении. Тем не менее, они не должны работать слишком много. Вместо этого они могут потратить некоторое время на то, чтобы пойти куда-нибудь со своими семьями, что укрепит отношения между членами семьи.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце Обезьяны столкнутся с некоторыми трудностями на рабочем месте. Им следует пытаться искать решения с разных точек зрения, иначе они могут застояться на длительный период. В этом месяце Обезьянам не стоит лелеять мысль о смене работы, потому что их карьерная удача будет посредственной и средней, а смена работы вслепую принесет себе большие неприятности.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце Петухи будут работать энергично, с четкой целью и направлением. Они смогут постоянно продвигаться вперед на рабочем месте. Однако в этом месяце им не стоит доверять любым инвестиционным проектам быстрого заработка.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) – гороскоп на сентябрь

Собаки будут очень удачливы в этом месяце. Они могут отправиться в другие места, чтобы найти хорошие возможности для развития, или они также могут уехать за город, чтобы заняться бизнесом. Однако их семейное состояние будет не очень хорошим.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце одинокие могут встретить людей, которые им нравятся. Однако им будет сложно оставаться вместе. Даже если у них хватит смелости сделать признание, они, скорее всего, будут отвержены.

Также вам может быть интересно:

гороскоп Китайский гороскоп
Реклама

Главное за день

"Призыв к геноциду": у Зеленского жестко ответили на скандальное заявление Саркози

"Призыв к геноциду": у Зеленского жестко ответили на скандальное заявление Саркози

14:36 Украина
"НАТО в обмен на территории": на Западе хотят предложить Украине "сделку" – WSJ

"НАТО в обмен на территории": на Западе хотят предложить Украине "сделку" – WSJ

13:49 Мир
Накроют град и дожди, температура пойдет на спад: погода в Украине на неделю

Накроют град и дожди, температура пойдет на спад: погода в Украине на неделю

13:20 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

14:57

Эктор Хименес-Браво сбрил волосы из-за проблем со здоровьем - идет на операцию

14:36

"Призыв к геноциду": у Зеленского жестко ответили на скандальное заявление Саркози

14:35

"Второй день рождения": Фронтмен O.Torvald и воин Женя Галич чуть не погиб в жутком ДТП

14:24

Он просто великолепный: салат за 5 минут, для которого не нужно ничего варить - рецептВидео

14:22

Китайский гороскоп на сентябрь 2023: Тиграм – деньги, Крысам – повышение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:49

"НАТО в обмен на территории": на Западе хотят предложить Украине "сделку" – WSJ

13:20

Накроют град и дожди, температура пойдет на спад: погода в Украине на неделю

12:55

Удар по аэродрому РФ под Новгородом: раскрыты потери россиян в самолетах

12:47

"Я серьезно заболела": Могилевская впервые призналась, почему у нее нет детей

Реклама
12:47

"Будет сильно болезненный удар": Украину ждет очень неожиданное событие - прогноз

12:29

Столкнулась с Луной: первая за 50 лет межпланетная станция РФ рухнула в космосе

12:04

"Сопутствующая потеря": Максим Галкин отреагировал на ракетный удар по Чернигову

12:03

F16 уже приземлялся на украинские аэродромы - командующий Воздушных сил

11:53

"Единственный, долгожданный ребенок": РФ убила ракетой в Чернигове 6-летнюю дочь военного

11:45

Планы Путина провалились, Россия под ударами ракет С-200 – разведка Британии

11:39

FT раскрыла причины недовольства США контрнаступлением ВСУ

11:26

До конца августа нужно заплатить налог на квартиры: кому из украинцев и сколько именно

10:47

"Не недооценивайте Украину": Кулеба жестко ответил критикам контрнаступления

10:45

"Накрыло стеклом, отбросило в стену": дочь солиста Kozak System пострадала от удара врагов в Чернигове

09:58

Правильно говорить "їхати в авто" или "в авті": Авраменко объяснил популярную ошибкуВидео

Реклама
09:52

Часть украинцев имеют право на дополнительные выплаты для детей: кто именно

09:22

"Жизнь в обмен на территории": что нового задумали россиянемнение

09:16

Козловский временно вернулся в Киев с фронта: что произошло

08:54

"Нейтральный" Китай поставляет в РФ вооружение, дроны и вертолеты – The Telegraph

08:47

В Воздушных силах пояснили, какие пилоты будут учиться на F-16 в Британии, а какие - в Швеции

07:45

В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с испуга закрыли 2 аэропортаВидео

06:10

Будут ли мирные переговоры?мнение

05:30

Карта дня: что предвещает Таро на 20 августа

05:30

Как сделать идеальный макияж за 5 минут: позавидуют даже моделиВидео

04:20

Эксперт объяснил, почему хваленая ПВО не может защитить Москву от атак дронов

04:19

Какой сегодня праздник 20 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:00

"Напряженная ситуация": эксперт рассказал о боях на Купянско-Лиманском направленииВидео

02:27

Безумная головоломка для мудрецов: надо помочь замужней женщине найти своего мужа

02:05

Как сделать, чтобы шкурка на сале была мягкой: хитрый фокус дает стопроцентный результат

01:35

Эксперт объяснил, станут ли страны Запада напрямую воевать с Россией

19 августа, суббота
23:39

Захарова внезапно обратилась к ВСУ с очумелой просьбой

23:13

ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется - МусиенкоВидео

22:54

"Россию растерзают": Медведев в истерике заговорил о "скучной" войне в Украине

22:15

Гуляла с дочкой в парке: в Чернигове трагически погибла преподавательница университета

21:27

"Займет минимум полгода": украинские пилоты начали обучение на F-16 - Резников

Реклама
20:40

Любовный гороскоп на неделю 21-27 августа: Овну – безнадежность, Льву - прогресс

20:16

"Бог помог": военный рассказал, как чудом спасся во время атаки на Чернигов

20:09

Врежет почти 6-бальный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

19:35

ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях: на юге "перемололи" сотни оккупантов

19:10

В России новый скандал с Кадыровыммнение

19:06

Люди шли из церкви и ехали в транспорте: детали кровавого удара РФ по ЧерниговуФотоВидео

19:01

Ярош сделал громкое заявление относительно ракетного удара по Чернигову

19:00

Приметы 21 августа: 4 запрета, которые притянут проблемы и несчастье

18:30

Ударит почти +40: в Украину врывается нереальная духота

18:20

ВСУ смогут перерезать "коридор" РФ в Крым: эксперт спрогнозировал срокиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять