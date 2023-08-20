Китайский гороскоп на сентябрь 2023: Тиграм – деньги, Крысам – повышение

Китайский гороскоп на сентябрь прогнозирует довольно хороший месяц для всех представителей гороскопа.

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Китайский гороскоп на сентябрь 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Сентябрь будет разным для каждого знака Китайского гороскопа. Некоторым необходимо быть смелым в проявлении любви, а кому-то проводить больше времени с семьей.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце Крысы могут получить прорывное развитие на рабочем месте. Благодаря упорному труду в первой половине месяца, они смогут добиться хороших результатов, каких пожелают. Они также будут в хорошем настроении в этом месяце. Они не столкнутся с печальными вещами, и их физическое здоровье будет в очень хорошем состоянии.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце у Быка может быть много возможностей для самовыражения. Таким образом, они должны использовать все эти возможности. Особенно на рабочем месте должны больше показывать себя перед руководителями и учиться зарекомендовать себя, когда есть хорошие возможности.

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Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – гороскоп на сентябрь

Им следует чаще выходить в свет в этом месяце, потому что это улучшит их состояние и принесет неожиданный доход. В плане карьеры они могут получить прорыв в карьерном росте.

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - гороскоп на сентябрь

В этом месяце Кроликам будет выгодно добиваться проектного сотрудничества, особенно официальных проектов, экзаменов и аттестации. Это также будет хорошо для заявлений о приеме на работу и поиска работы, и они могут получить благосклонность покровителей, и у них, скорее всего, будет возможность продвижения по службе и увеличения заработной платы в этом месяце.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце Драконы должны усилить физические упражнения, а также придерживаться регулярного режима питания и образа жизни. В частности, те, у кого есть хронические заболевания, должны пройти комплексное медицинское обследование. Они преуспеют в карьере и отношениях и могут добиться хороших результатов в этих аспектах.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце вокруг Змей произойдет много изменений, которые заставят их чувствовать себя немного подавленными. Особенно перед лицом больших трудностей они могут чувствовать себя беспомощными. Змеям следует улучшать свою гибкость и вовремя обращаться за помощью к опытным старшим, когда они сталкиваются с трудностями.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце, что бы ни делали Лошади, они будут настроены позитивно и активно. Все нерешенные проблемы будут решены в этом месяце. Однако лидеры или большие начальники должны быть более осторожными в общении со своими подчиненными.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – гороскоп на сентябрь

Козам в этом месяце очень повезет в финансах и карьере, и все может развиваться в хорошем направлении. Тем не менее, они не должны работать слишком много. Вместо этого они могут потратить некоторое время на то, чтобы пойти куда-нибудь со своими семьями, что укрепит отношения между членами семьи.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце Обезьяны столкнутся с некоторыми трудностями на рабочем месте. Им следует пытаться искать решения с разных точек зрения, иначе они могут застояться на длительный период. В этом месяце Обезьянам не стоит лелеять мысль о смене работы, потому что их карьерная удача будет посредственной и средней, а смена работы вслепую принесет себе большие неприятности.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце Петухи будут работать энергично, с четкой целью и направлением. Они смогут постоянно продвигаться вперед на рабочем месте. Однако в этом месяце им не стоит доверять любым инвестиционным проектам быстрого заработка.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) – гороскоп на сентябрь

Собаки будут очень удачливы в этом месяце. Они могут отправиться в другие места, чтобы найти хорошие возможности для развития, или они также могут уехать за город, чтобы заняться бизнесом. Однако их семейное состояние будет не очень хорошим.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) – гороскоп на сентябрь

В этом месяце одинокие могут встретить людей, которые им нравятся. Однако им будет сложно оставаться вместе. Даже если у них хватит смелости сделать признание, они, скорее всего, будут отвержены.

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