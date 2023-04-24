Китайский гороскоп на май 2023: Свиньям – денежный риск, Тиграм – удача во всем

Китайский гороскоп на май прогнозирует вдохновленный и свежий последний месяц весны практически для всех.

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Китайский гороскоп на май 2023 / коллаж фото instagram gloversday/ua.depositphotos.com

Май будет разным для всех представителей Китайского гороскопа. Некоторым предстоит облегчение и отдых, а другим – работа и повышение.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) – гороскоп на май

В этом месяце Крысам следует больше выходить на улицу, потому что это, скорее всего, принесет им неожиданные деньги. Они также могут больше путешествовать со своими семьями или уезжать за город, чтобы заняться бизнесом, что даст больше возможностей для развития своей жизни на более высоком уровне, жизнь станет более богатой.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – гороскоп на май

Бык в этом месяце будет очень хорошо развиваться в карьере. Он может решить многие проблемы, возникшие ранее, а его зарплата и доход также могут получить определенную прибавку. Однако могут быть некоторые проблемы с желудком и кишечником. Таким образом, он должны есть больше здоровой и питательной пищи, и им не следует есть слишком много сырой, холодной или жирной пищи.

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Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – гороскоп на май

В этом месяце у Тигров будет очень хорошее настроение, и им будет сопутствовать удача во всех аспектах. Однако до тех пор, пока они стараются изо всех сил делать все на работе или в школе, им не нужно слишком сильно давить на себя. Что касается здоровья, то им следует особенно заботиться о качестве своего сна и рано ложиться спать.

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - гороскоп на май

В этом месяце у Кроликов будут некоторые возможности в карьере, благоприятные для повышения производительности и финансовой удачи. Однако им не следует быть капризными и нетерпеливыми, иначе это приведет к потерям или ошибкам. Кроме того, этот месяц они, скорее всего, потратят деньги на учебу или повышение квалификации. В то же время в отношениях будут определенные возможности, они, скорее всего, встретят качественных партнеров с хорошим имиджем, солнечных, увлеченных и покладистых, и они произведут хорошее впечатление друг на друга.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – гороскоп на май

Хотя Драконы могут заработать много денег в этом месяце, у них все равно будут особенно большие расходы, такие как расходы на общественные мероприятия и расходы на жизнь, что в определенной степени заставит Драконов чувствовать давление. Таким образом, они должны стараться быть бережливыми и избегать ненужных расходов, чтобы сэкономить деньги.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – гороскоп на май

В этом месяце преобладает огненная стихия. Для людей, рожденных в год Змеи, судьба будет не очень хорошей. Они должны научиться вести себя сдержанно. Однако людям, рожденным с октября по декабрь по лунному календарю, будет сопутствовать удача, и они должны быть активными и предприимчивыми во многих аспектах.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – гороскоп на май

Этот месяц будет месяцем конфликта. Это будет очень неблагоприятный месяц для тех, кто родился под знаком Лошади. Таким образом, они должны принять меры предосторожности против опасности и повысить свою осведомленность о безопасности. Если они родились в четвертый или пятый месяц лунного календаря, им рекомендуется отправиться в холодные места, чтобы путешествовать и играть, чтобы они могли улучшить свое личное состояние.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – гороскоп на май

В этом месяце Козы будут очень заняты и будут усердно трудиться на рабочем месте. У Коз не будет свободного времени. Неутешительно то, что даже если они вложат много времени и сил, конечный результат может быть не очень удовлетворительным. В этом месяце Овцы должны вежливо отказаться от некоторых социальных обязательств и сосредоточиться на личном отдыхе и расслаблении.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) – гороскоп на май

В этом месяце у Обезьян будет много социальных мероприятий. Обезьяны будут чувствовать себя физически и морально истощенными из-за слишком большого количества общественных сборов. Им нужно научиться отклонять некоторые приглашения на ужин. Между тем, удача в любви и отношениях может благоволить Обезьянам. Одинокие должны твердо хвататься за возможности, но они должны и неуклонно развивать отношения, начиная с дружбы.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) – гороскоп на май

В этом месяце Петухам будет сопутствовать удача в карьере с высокими шансами на продвижение по службе и повышение зарплаты. Однако им придется столкнуться с совершенно новым объемом работы, который может потребовать много времени и усилий за короткий период времени. В стрессовых ситуациях они могут заняться йогой, чтобы расслабиться.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) – гороскоп на май

Собаки не должны спешить получить повышение или заработать много денег в этом месяце. Если некоторые люди из их окружения стремятся к сотрудничеству, они должны заранее продумать риски во всех аспектах, иначе они могут попасть в ловушку мошенников. В семейной жизни им следует сдерживать свой дурной нрав.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) – гороскоп на май

В этом месяце Свиньям очень повезет в карьере. Однако им необходимо поддерживать межличностные отношения на рабочем месте. Им следует быть предусмотрительными при общении на публике, чтобы не навлечь на себя споры и неприятности. В финансовом аспекте не следует покупать слишком много продуктов, иначе можно оказаться втянутыми в большой кризис и риск.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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