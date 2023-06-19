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Китайский гороскоп на июль 2023: Крысам – деньги, Драконам - расходы

Елизавета Бельмас
19 июня 2023, 14:39 обновлено 19 июня, 14:57
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Китайский гороскоп на июль прогнозирует довольно хороший месяц для всех представителей гороскопа.
Китайский гороскоп на июль 2023
Китайский гороскоп на июль 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Июль будет разным для каждого знака Китайского гороскопа. Некоторым необходимо хорошо экономить, а другим проводить больше времени с партнером.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) – гороскоп на июль

В этом месяце Крысам следует больше выходить на улицу, потому что это, скорее всего, принесет им неожиданные деньги. Они также могут больше путешествовать со своими семьями или уезжать за город, чтобы заняться бизнесом, что даст им больше возможностей для развития своей жизни на более высоком уровне, и их жизнь станет более богатой.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – гороскоп на июль

Бык в этом месяце будет очень хорошо развиваться в карьере. Они могут решить многие проблемы, возникшие ранее, а их зарплата и доход также могут получить определенную прибавку. Однако могут быть некоторые проблемы с желудком и кишечником. Таким образом, они должны есть больше здоровой и питательной пищи, и им не следует есть слишком много сырой холодной или жирной пищи.

Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – гороскоп на июль

В этом месяце у Тигров будет очень хорошее настроение, и им будет сопутствовать удача во всех аспектах. Однако до тех пор, пока они стараются изо всех сил делать все на работе или в школе, им не нужно слишком сильно давить на себя. Что касается здоровья, то им следует особенно заботиться о качестве своего сна и рано ложиться спать.　　

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - гороскоп на июль

В этом месяце у Кроликов будут некоторые возможности в карьере, что благоприятно для маркетингового планирования, повышения производительности и финансовой удачи. Однако им не следует быть капризными и нетерпеливыми, иначе это тоже приведет к потерям или ошибкам. Кроме того, этот месяц они, скорее всего, потратят на учебу или повышение квалификации.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – гороскоп на июль

Хотя Драконы могут заработать много денег в этом месяце, у них все равно будут особенно большие расходы, такие как расходы на общественные мероприятия и расходы на домашнее проживание, что в определенной степени заставит Драконов чувствовать давление. Таким образом, они должны стараться быть бережливыми и избегать ненужных расходов, чтобы сэкономить деньги.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – гороскоп на июль

Для людей, рожденных в апреле-июне по лунному календарю, судьба будет не очень хорошей. Они должны научиться вести себя сдержанно. Однако людям, рожденным с октября по декабрь по лунному календарю, будет сопутствовать удача, и они должны быть активными и предприимчивыми во многих аспектах.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – гороскоп на июль

Этот месяц будет месяцем конфликта. Это будет очень неблагоприятно для тех, кто родился под знаком Лошади. Таким образом, они должны принять меры предосторожности против кровопролития и повысить свою осведомленность о безопасности. Если они родились в четвертый или пятый месяц лунного календаря, им рекомендуется отправиться в холодные места, чтобы путешествовать и играть, чтобы они могли улучшить свое личное состояние.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – гороскоп на июль

В этом месяце они будут очень заняты и усердно трудятся на рабочем месте. У Овцы не будет свободного времени. Более чем хуже, даже если они вложат много времени и сил, конечный результат может быть не очень удовлетворительным. В этом месяце Овцы должны вежливо отказаться от некоторых социальных обязательств и сосредоточиться на личном отдыхе и расслаблении.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) – гороскоп на июль

В этом месяце у Обезьян будет много социальных мероприятий. Обезьяны будут чувствовать себя физически и морально истощенными из-за слишком большого количества общественных обедов. Им нужно научиться отклонять некоторые приглашения на ужин. Между тем, удача в любви и отношениях может благоволить Обезьянам.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) – гороскоп на июль

В этом месяце Петухам будет сопутствовать удача в карьере с высокими шансами на продвижение по службе и повышение зарплаты. Однако им придется столкнуться с совершенно новым объемом работы, который может потребовать много времени и усилий за короткий период времени.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) – гороскоп на июль

Собаки никогда не должны спешить получить повышение или заработать много денег в этом месяце. Если некоторые люди из их окружения стремятся к сотрудничеству, они должны заранее продумать риски во всех аспектах, иначе они могут попасть в ловушку мошенников. В семейной жизни им следует сдерживать свой дурной нрав.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) – гороскоп на июль

В этом месяце Свиньям очень повезет в карьере. Однако им необходимо поддерживать межличностные отношения на рабочем месте. Им следует быть предусмотрительными при общении на публике, чтобы не навлечь на себя споры и неприятности. В финансовом отношении им не следует покупать слишком много товаров, иначе они можно оказаться втянутыми в большой кризис и риск.

Смотрите видео астролога Влада Росса о самых честных знаках зодиака:

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