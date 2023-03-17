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Китайский гороскоп на апрель 2023: Тиграм – долгожданное примерение, Дракону – абсолютное счастье

17 марта 2023, 15:30
Китайский гороскоп на апрель прогнозирует вдохновленный и свежий весенний месяц практически для всех.
Китайский гороскоп на апрель 2023
Китайский гороскоп на апрель 2023 / ua.depositphotos.com

Апрель будет разным месяцем для всех. Кому-то предстоит справляться с собой, а кому-то наслаждаться любовью.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) – гороскоп на апрель

Апрель для Крыс будет очень напряженным в эмоциях. Чувств будет так много, что справиться с ними будет по-настоящему тяжело. Однако большинство их них – не имеют настоящей причины. Весь месяц стоит стараться отвелкаться и переключать внимание на позитивные события.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – гороскоп на апрель

Апрель принесет Быкам много новых знакомств, новые идеи и приятные встречи. Весь месяц будет давать возможность выгодного сотрудничества и новых отношений. Главное – быть внимательным и не доверять всем подряд.

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Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – гороскоп на апрель

Тех, кто родился в год Тигра порадует примирение с близким человеком после долгожданной ссоры. Возможно, новый месяц подарит также любовь и новые увлечения. Не стоит идеализировать людей, это может привести к неоправданным ожиданиям.

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - гороскоп на апрель

Для Кроликов апрель будет спешным в завершении важных проектов и задач, за которые они взялись уже очень давно. Вместе с этим стремительно развиваться будет и личная жизнь. Стоит постараться не противиться любви и принимать её дары с благодарностью.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – гороскоп на апрель

Апрель для Драконов – настоящий месяц везения. В этот период очень благоприятно начинать новые проекты и реализовывать новые идеи. Любой порыв закончится успешным достижением цели. Также некоторые испытают творческий подъем и абсолютное счастье.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – гороскоп на апрель

Прошлое наконец перестанет нагружать жизнь Змей. Попрощавшись с ним навсегда – новые цели появятся самостоятельно, а жизнь заиграет новыми красками. Нужно принимать решение двигаться вперед несмотря ни на что, ведь вашу жизнь кроме вас никто не проживет.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – гороскоп на апрель

Лошади почувствуют, что находятся у дверей нового жизненного этапа. Перед тем, как в эту дверь войти – стоит четко осознать все ошибки прошлого и побороться со своими страхами. Трудно будет не долго, а счастье уже не за горами.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – гороскоп на апрель

Для Коз самое главное в ускоренном режиме научиться выстраивать приоритеты и заниматься всеми делами поэтапно. Отсутствие порядка в планах и целях приведет к хаосу и лишним нервам.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) – гороскоп на апрель

Для Обезьян апрель станет настоящим открытием, ведь те, кто родился в этот год – обретут настоящих друзей по крови и единомышленников. Вам будет настолько приятно вместе совершать дела, что вы забудете о внешнем мире.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) – гороскоп на апрель

Для Петухов апрель будет нелегким. В этот период будет хотеться ограничить лишние связи и проводить много времени в одиночку. Всё это – последствия страха судьбы и жизни. Стоит постараться разобраться в себе и не бояться выходить из привычной зоны комфорта.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) – гороскоп на апрель

Апрель даст собакам возможность обрести партнера для долгосрочных отношений, а возможно и отношений на всю жизнь. Очень важно в любой ситуации оставаться собой и не забывать о личных задачах и планах.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) – гороскоп на апрель

Свиньям будет трудно побороть себя и перестать преувеличивать события. Однако справиться с собой всё ж возможно и чем быстрее вы это сделаете – тем скорее проще и легче вам станет жить. Также стоит быть осторожным в доверии.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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