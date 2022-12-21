glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год Кролика

21 декабря 2022, 07:00
Некоторым знакам восточного гороскопа посчастливится исполнить давние желания и испытать счастье в любви.
Гороскоп
Китайский гороскоп 2023

Покровителем нового 2023 года станет Водяной Кролик. Все соплеменники этого знака проживут этот год легко и счастливо. Однако не все смогут положиться на поддержку покровителя и расслабиться. Для кого-то 2023 год станет настоящей центрифугой карьерных задач, трудностей и усилий.

Китайский гороскоп на 2023 год поведает каким будет год Кролика для каждого из знаков.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Для Крыс 2023 год станет годом наслаждения своими усилиями, которые они отдали ранее. Также крысы смогут прожить год беспрепятственно и легко, но только при одном условии – если представители этого знака будут необычайно внимательными и аккуратными. В этом году очень важно слушать свою интуицию, не бояться нового и пользоваться всеми своими достоинствами.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Быки – одни из счастливчиков 2023 года. Представители этого знака узнают что такое улыбка фортуны во всех аспектах жизни. Люди, которые родились в год Быка будут наслаждаться успехами в работе и балансом в любви. Самое главное – быть упорным и трудолюбивым.

Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Для Тигров новый год ознаменуется словом "начало". Представители этого знака будут получать удовольствие от новых начинаний и пирамиды своих достижений. Если представители эго знака будут терпеливыми и научатся спокойно ждать, в их жизнь придет всё то, о чем они так давно мечтали.

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

У Кроликов 2023 год может стать одним из самых счастливых, однако в жизни не бывает так, чтобы всё и сразу было хорошо. Именно поэтому людям со знаком Кролика стоит работать над своим принятием реальности уже с самого начала года. Смирение и мудрость позволит проще смотреть на мелкие трудности, которые будут в этом году.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

У Драконов в 2023 году встанет вопрос баланса. Представители этого знака могут надеяться на удачу и на будет к ним благосклонна, однако не стоит надеяться только на нее и ничего не делать самостоятельно. В 2023 году нужно позволять себе быть уверенным в своих способностях и таланте, тогда у Драконов получится прожить год успешно и счастливо.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Для Змеи 2023 год станет годом развития, несмотря на множество неожиданных поворотов судьбы, ей удастся созидать, сохранять спокойствие и впитывать много новой информации. Милосердие и щедрость змей сделает отношения в их жизни осмысленными и гармоничными, однако очень важно не отдавать всю душу: есть риск ощутить опустошение.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Представители этого знака могут наслаждаться предвкушением приятного года. В новому 2023 году Лошадей ждет множество хороших встреч, интересных событий и долгожданная материальная прибыль. Конечно, иногда будут и тревожные дни, но даже они не испортят приятное ощущение от наступающего года.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Жизнь всегда делится на черное и белое, так вот 2023 год для представителей знака Козы будет той самой белой полосы. Благополучие будет гостем каждой сферы жизни и принесет Козам невероятно счастливый и наполненный впечатлениями и счастье год.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Несмотря на энергичность знака, год у его представителей будет спокойным и умиротворенным. Плоды обезьянам принесет только упорство, трудолюбие и настойчивость. И, конечно, н стоит забывать о том, что Обезьянам следует принять полную боевую готовность к переменам.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Для Петуха наступающий год станет годом полета, но не стоит забывать о том, что падения рано или поздно случаются у всех, как и разочарования. Не стоит унывать, лучше подниматься – и лететь дальше к новым свершениям, встречам и впечатлениям.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Два кита на которых будет держаться благоприятный год для представителей этого знака – терпение и вера в лучше. Даже незначительные проблемы будут решаться легко, если людям, рожденным в год собаки – хватит терпения и смирения. За исключением мелких неприятностей, год будет благоприятным.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Представителям знака Свиньи наконец-то выпадет возможность ощущать себя любимчиком судьбы. В новом году у представителей этого знака должно случиться много радостный событий и всяческих подарков от жизни. Главное суметь воспользоваться всем, что вы нажили на свои года и смотреть в будущее с уверенностью.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может быть интересно:

восточный гороскоп Китайский Новый год Китайский гороскоп
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:00

Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год Кролика

06:56

"Зона СВО" оказалась в Ростове: Кремль поймали на вранье о визите Путина на фронт

06:54

Гороскоп на 2023 год: чем порадует и чем огорчит год КроликаВидео

06:44

Что можно попросить на Новый год 2023: список подарков, который понравится каждому

06:35

Будут ЗРК Patriot: СМИ выяснили детали следующего пакета помощи Украине от США на $1,8 млрдВидео

Реклама
06:30

Гороскоп на сегодня 21 декабря: Рыбам – потери, Стрельцам – ворох дел, а Близнецам - успехВидео

06:10

Украина получит еще более 10 тысяч Starlink: СМИ назвали сроки

06:03

Симоньян и Путин поболтали о людоедствемнение

06:00

Зеленский уже на пути в Вашингтон: сегодня президент посетит США и выступит в Конгрессе - СМИ

05:30

Гороскоп Таро для Рыб на 2023 год: большой куш, новые обязательства и успехВидео

04:43

Заберет старость и избавит от ссор: почему каждому стоит обзавестись вазоном с алоэ

04:15

"Враг бесится и выискивает слабые места": в ВСУ сообщили о сложной ситуации на ДонетчинеВидео

03:33

"У Шпагатовны белочка": Волочкова насмешила снимком с будущим мужем

02:55

Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке: простой секрет, о котором мало кто знает

02:06

"Инопланетянка" Роксолана из Холостяка-12 после вылета снялась обнаженной

01:35

"Россияне терпят стратегическое поражение": эксперт пояснил, о чем говорят громадные потери враговВидео

00:39

Таро прогноз для Водолеев на 2023 год: когда вами овладеет страх, а когда прольется денежный дождьВидео

20 декабря, вторник
23:37

"Украина нам не союзник": президент Хорватии оскандалился пророссийским заявлением

23:14

После визита Зеленского в Бахмут: в России заявили о поездке Путина в "зону СВО"Видео

22:44

Без Винника: Полякова перепела песню, которую исполняла в дуэте с пропавшим певцомВидео

Реклама
22:33

Певица KRUTЬ требует дисквалифицировать победителей Нацотбора на Евровидение

22:32

"На графики пока не рассчитываем": в YASNO сделали тревожный прогноз по свету в КиевеВидео

22:30

Ликвидирован Тик-Ток-Овец: ВСУ закончили карьеру кадыровца-оккупанта

22:26

Иван Яковина. Путин может посадить ГиркинаВидеоблоги

22:07

Загадка раскрыта: почему коты боятся огурцов как огняВидео

21:54

Лукашенко использовал против Путлера его же оружие - ядерноемнение

21:50

РФ стратегически проиграла войну: Резников о неудачах КремляВидео

21:46

Гиркин сравнил Зеленского и Путина, унизив российского диктатораВидео

21:41

"Питер, спасибо": украинка Елка продолжает молча развлекать россиян

21:32

Унитаз будет сиять после первого мытья: невероятно простое домашнее средство справится с ржавчиной

21:25

Перед смертью успел сказать маме "Люблю, целую, обнимаю": под Бахмутом трагически погиб молодой боец

21:15

Киркоров чуть не подрался с журналисткой из-за голубяВидео

21:11

Ребел Уилсон после каминг-аута впервые показала крошку-дочь от суррогатной матери

21:00

"Подарки" будут весь год: Резников анонсировал мощную военную помощь для УкраиныВидео

20:54

После Нового года Россия будет готова отдать Крым, а война закончится осенью 2023-го – РустамзадеВидео

20:46

"НАТО победит РФ за 3 дня": американский конгрессмен жестко высказался о "мощных" оккупантахВидео

20:31

Риски есть: РФ хочет создать ударную группировку для наступление из Беларуси – РезниковВидео

20:23

Пригожин приехал под Бахмут и вызвал Зеленского на "разборки"Видео

20:11

Шуляк извинилась перед раненым защитником и поблагодарила всех воинов

20:10

Приметы на 22 декабря: какие 3 вещи нужно сделать всем в день Анны, чтобы успех привлечь на весь годВидео

Реклама
20:10

На Рождество в Украину ворвется неожиданная погода: синоптик удивил новым прогнозомВидео

20:02

РФ получит 300 "шахедов" для убийства украинцев: Уоллес рассказал, что взамен достанется ИрануВидео

19:52

Как отбелить белые шнурки: 5 простых способов, о которых вы не догадывались

19:33

Муж Cедоковой похвастался ее промежностью

19:06

Тотальная экономия: с Нового года цены на продукты резко взлетятВидео

18:54

Как убрать лед с лобового стекла автомобиля за 5 минут: простой и безопасный способ

18:48

"РФ хочет оставить украинцев без света на Рождество": Шмыгаль предупредил о новых атаках оккупантовВидео

18:43

Борьба РФ за Бахмут бесперспективна, оккупантам светит пиррова победа — ReutersВидео

18:30

Тюнингованная невестка Оксаны Марченко похвасталась гламурной жизнью во время войны

18:16

"Самоубийство для Лукашенко": Беларусь не готова воевать с Украиной — ГУРВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять