Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год Кролика

Некоторым знакам восточного гороскопа посчастливится исполнить давние желания и испытать счастье в любви.

Китайский гороскоп 2023

Покровителем нового 2023 года станет Водяной Кролик. Все соплеменники этого знака проживут этот год легко и счастливо. Однако не все смогут положиться на поддержку покровителя и расслабиться. Для кого-то 2023 год станет настоящей центрифугой карьерных задач, трудностей и усилий.

Китайский гороскоп на 2023 год поведает каким будет год Кролика для каждого из знаков.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Для Крыс 2023 год станет годом наслаждения своими усилиями, которые они отдали ранее. Также крысы смогут прожить год беспрепятственно и легко, но только при одном условии – если представители этого знака будут необычайно внимательными и аккуратными. В этом году очень важно слушать свою интуицию, не бояться нового и пользоваться всеми своими достоинствами.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Быки – одни из счастливчиков 2023 года. Представители этого знака узнают что такое улыбка фортуны во всех аспектах жизни. Люди, которые родились в год Быка будут наслаждаться успехами в работе и балансом в любви. Самое главное – быть упорным и трудолюбивым.

Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Для Тигров новый год ознаменуется словом "начало". Представители этого знака будут получать удовольствие от новых начинаний и пирамиды своих достижений. Если представители эго знака будут терпеливыми и научатся спокойно ждать, в их жизнь придет всё то, о чем они так давно мечтали.

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

У Кроликов 2023 год может стать одним из самых счастливых, однако в жизни не бывает так, чтобы всё и сразу было хорошо. Именно поэтому людям со знаком Кролика стоит работать над своим принятием реальности уже с самого начала года. Смирение и мудрость позволит проще смотреть на мелкие трудности, которые будут в этом году.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

У Драконов в 2023 году встанет вопрос баланса. Представители этого знака могут надеяться на удачу и на будет к ним благосклонна, однако не стоит надеяться только на нее и ничего не делать самостоятельно. В 2023 году нужно позволять себе быть уверенным в своих способностях и таланте, тогда у Драконов получится прожить год успешно и счастливо.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Для Змеи 2023 год станет годом развития, несмотря на множество неожиданных поворотов судьбы, ей удастся созидать, сохранять спокойствие и впитывать много новой информации. Милосердие и щедрость змей сделает отношения в их жизни осмысленными и гармоничными, однако очень важно не отдавать всю душу: есть риск ощутить опустошение.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Представители этого знака могут наслаждаться предвкушением приятного года. В новому 2023 году Лошадей ждет множество хороших встреч, интересных событий и долгожданная материальная прибыль. Конечно, иногда будут и тревожные дни, но даже они не испортят приятное ощущение от наступающего года.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Жизнь всегда делится на черное и белое, так вот 2023 год для представителей знака Козы будет той самой белой полосы. Благополучие будет гостем каждой сферы жизни и принесет Козам невероятно счастливый и наполненный впечатлениями и счастье год.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Несмотря на энергичность знака, год у его представителей будет спокойным и умиротворенным. Плоды обезьянам принесет только упорство, трудолюбие и настойчивость. И, конечно, н стоит забывать о том, что Обезьянам следует принять полную боевую готовность к переменам.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Для Петуха наступающий год станет годом полета, но не стоит забывать о том, что падения рано или поздно случаются у всех, как и разочарования. Не стоит унывать, лучше подниматься – и лететь дальше к новым свершениям, встречам и впечатлениям.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Два кита на которых будет держаться благоприятный год для представителей этого знака – терпение и вера в лучше. Даже незначительные проблемы будут решаться легко, если людям, рожденным в год собаки – хватит терпения и смирения. За исключением мелких неприятностей, год будет благоприятным.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Представителям знака Свиньи наконец-то выпадет возможность ощущать себя любимчиком судьбы. В новом году у представителей этого знака должно случиться много радостный событий и всяческих подарков от жизни. Главное суметь воспользоваться всем, что вы нажили на свои года и смотреть в будущее с уверенностью.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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