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"Конец ноября со знаком минус": астролог насторожила прогнозом на ближайшие дни

23 ноября 2022, 02:15

На фронте может стать легче, однако этому может мешать влияние недавнего лунного затмения.

Астролог, астрологический прогноз
Астролог Ольга Медвецкая дала прогноз на ближайшие дни/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Ближайшие дни для украинцев будут со знаком минус для общей атмосферы и настроения. Такая ситуация будет сохраняться до 24 ноября. Однако негативное влияние может держаться и до конца недели – до 27 ноября.

Луна в знаке Скорпиона будет перекрывать многие позитивные и гармоничные аспекты жизни. Такой прогноз сделала астролог Ольга Медвецкая.

Однако в это время спадает напряжение между Марсом и Юпитером, поэтому украинским военным на фронте должно стать легче. В то же время астролог отметила, что не стоит слишком сильно рассчитывать на это, ведь свое влияние до сих пор сохраняет лунное затмение, которое было не так давно.

"Ведь мы помним – недавно было, не побоюсь этого слова, безумное затмение, которое всё еще распространяет свое действие на все мировые дела, в том числе на войну и проблемы в сфере энергетики", – отметила Медвецкая.

Она подчеркнула, что глобальные интриги и обманные схемы всё еще будут негативно влиять на ход войны. Это окажет свое влияние и на то, как западные страны предоставляют Украине военную помощь для защиты от страны-агрессора России.

Ранее астролог Алексей Кириченко отмечал, что до конца ноября и в начале декабря начнется серьезная битва в этой войне. С 26 ноября по 10 декабря могут начаться наиболее сильные сражения в этом периоде войны. По его словам, бои будут не статичные, а динамичные, наступление может быть на нескольких направлениях.

Напомним, астролог Анна Карпеева отмечает, что в 2026-2027 годах планеты сойдутся так, что это может повлечь за собой изменение мирового порядка, мировых лидеров, а также создание нового союза стран, подобного Евросоюзу. Однако изменения в мировом порядке могут вызвать новую войну в 2030 году.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобному. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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астролог астрологи Ольга Медвецкая
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