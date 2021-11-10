УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт

10 ноября 2021, 21:04
Прослушать новость
Остановить

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Киевской области решили ужесточить ограничения на пользование общественным транспортом.

транспорт,карантин
Ввели ограничения в Киевской области / УНИАН

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Киевской области решили ужесточить ограничения на пользование общественным транспортом. Новые правила вступают в силу уже с 13 ноября, сообщает Telegram-канал Киевской областной государственной администрации.

Начиная с 13 ноября, чтобы воспользоваться общественным транспортом в Киевской области, необходимо иметь при себе один из документов:

  • COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;
  • отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, что были сделаны не позднее чем за 72 часа до поездки;
  • справку о выздоровлении от коронавируса. В то же время она должна быть подтверждена в Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием приложения Дія.

Дата отмены ограничений неизвестна.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

Кабмин 22 сентября одобрил решение, согласно которому прививка от коронавируса в Украине стала обязательной для ряда профессий. В первую очередь вакцинироваться должны работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, а также сотрудники местных государственных администраций.

Реклама

Глава Минздрава Виктор Ляшко ранее предупреждал, что с 8 ноября учителя и чиновники, которые не вакцинировались против COVID-19, будут отстранены от выполнения своей профессиональной деятельности. Их допустят к работе после того, как они вакцинируются. На время отстранения они не будут получать зарплату и начисление стажа.

В Министерстве здравоохранения также сделали заявление, что с 9 декабря 2021 года вступает в силу обновленный приказ ведомства, который предусматривает расширение перечня профессий, работники которых должны вакцинироваться от COVID-19 в обязательном порядке.

Теперь прививки нужно делать и сотрудникам предприятий, организаций и учреждений сферы управления органов центральной власти, работникам заведений социальных услуг и защиты прав людей, а также тем, кто трудится на стратегически важных предприятиях.

Читайте также:

viber
транспорт Киевская область коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Купите их прямо сейчас: названы три цветка, которые притягивают удачуКупите их прямо сейчас: названы три цветка, которые притягивают удачу Новая почта вводит новый тариф и меняет условия доставки посылокНовая почта вводит новый тариф и меняет условия доставки посылок Вкуснейшие деруны с луком и сыром в духовке: готовить всего 12 минутВкуснейшие деруны с луком и сыром в духовке: готовить всего 12 минут Может ли начаться мировая война из-за УкраиныМожет ли начаться мировая война из-за Украины Не ведитесь на пропаганду вакцинации вслепуюНе ведитесь на пропаганду вакцинации вслепую
21:04

Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт

20:55

Новый Холостяк 12 сезона: что известно о красавчике из Майами

20:30

"Неефективный клуб": мэр Чернигова назвал "фигней" курс Украины в НАТОВидео

20:27

В Италии девушка выиграла суд против своего отца-антивакцинатора

20:06

Диетолог поведала, какое средство помогает при коронавирусеВидео

Реклама
19:53

Восточный гороскоп 2022: сказочная любовь, фантастическая удача и финансовый успех в год Тигра

19:42

11.11 - зеркальная дата, когда исполняются желания и привлекаются деньги

19:38

"Еще один украинец!" Амадор Лопес получил украинское гражданствоВидео

19:34

В Украину несется снегопад и резкое похолоданиеВидео

19:34

Как правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способы

19:27

Над детьми с недостатками здоровья годами издевались в детсаду Черкасс

19:20

В Одессе вспыхнуло общежитие, беременную долго не могли эвакуировать

19:20

Юрий Романенко. Германия предлагает Украине забрать мигрантов из Беларуси: что делатьВидеоблоги

19:09

Гороскоп на завтра 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотВидео

19:08

Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии и как не попасть в бедуВидео

19:02

Ковидная амнистия: почему она вряд ли сработает в Украинемнение

18:43

Россия устроила демарш на заседании ТКГВидео

18:26

Танцы со звездами 8 сезон 11 эфир: Каднай станцует с Ямой, а Дикусар - с Чмерковским

18:05

"Пусть берут к себе – домой или в Бундестаг": Данилов жестко ответил ФРГ на инициативу по мигрантамВидео

18:00

Угроза атаки мигрантов на границе Украины: Данилов предупредил об ответном ударе КиеваВидео

Реклама
17:56

В Беларуси назвали Крым "российской территорией": в МИД Украины незамедлительно ответили

17:35

Украина готовится к возможному приходу иракских беженцев: в МВД раскрыли подробности

17:31

В СНБО рассказали об "энергетическом терроризме" со стороны РоссииВидео

17:24

Бельгийская принцесса примет участие в Танцах со звездами

17:18

Врач рассказал, почему падают в обморок и поднимается температура после вакцинации

17:06

СНБО утвердил новые санкции против россиянВидео

16:56

Более 180 гривен за кг: в Украине взлетели цены на самый популярный продукт украинцевВидео

16:39

Психолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки и любви к себе

16:35

Газовый кризис в Европе и топливо в ПХГ: Газпром максимально взвинтил прокачку газа через УкраинуВидео

16:25

В Украине взлетит тариф на передачу электроэнергии: когда и на сколькоВидео

16:21

"Будущие маньяки и насильники": психолог объяснила, почему в Украине процветает детская жестокость

15:55

Брата покойного мэра Кривого Рога обнаружили мертвымВидео

15:38

В Кабмине рассказали, что будет с тарифами на "коммуналку" до окончания холодовВидео

15:28

Донецкий палач попал в застенки Изоляции: Куликовский дал первый комментарийВидео

15:15

Перепутали: украинке вкололи не ту вакцину от коронавируса

15:09

В СНБО заявили о военном давлении на Украину со стороны РоссииВидео

14:50

Тина Кароль враскоряку просунула голову между ног

14:49

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

14:32

Ад в Донецке: бывший пленный Изоляции рассказал о зверствах головореза из "ДНР"Видео

14:18

Меркель попросила Путина повлиять на Беларусь из-за ситуации с мигрантамиВидео

Реклама
14:17

Через два года УЗ в рамках "Большой стройки" изменится до неузнаваемости – министр

14:15

Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерамВидео актуально

14:07

Создатель фейковой Дии стал советником в Минцифре

14:01

Вакцинация 40% украинцев и 1,5 миллиона прививок в неделю: в Кабмине объявили о планах по прививкамВидео

13:55

Тарифы на коммуналку взлетели: за что украинцы заплатят большеВидео

13:49

Самая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минут

13:43

В НАН заявили, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, но количество смертей еще будет растиВидео

13:26

Скуют морозы, повалит снег: украинцев предупредили о мощном антициклонеВидео

13:15

В Бундестаге предлагают направить беженцев из Беларуси в Украину

13:09

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять