Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт

Ввели ограничения в Киевской области / УНИАН

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Киевской области решили ужесточить ограничения на пользование общественным транспортом. Новые правила вступают в силу уже с 13 ноября, сообщает Telegram-канал Киевской областной государственной администрации.

Начиная с 13 ноября, чтобы воспользоваться общественным транспортом в Киевской области, необходимо иметь при себе один из документов:

COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, что были сделаны не позднее чем за 72 часа до поездки;

справку о выздоровлении от коронавируса. В то же время она должна быть подтверждена в Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием приложения Дія.

Дата отмены ограничений неизвестна.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

Кабмин 22 сентября одобрил решение, согласно которому прививка от коронавируса в Украине стала обязательной для ряда профессий. В первую очередь вакцинироваться должны работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, а также сотрудники местных государственных администраций.

Реклама

Глава Минздрава Виктор Ляшко ранее предупреждал, что с 8 ноября учителя и чиновники, которые не вакцинировались против COVID-19, будут отстранены от выполнения своей профессиональной деятельности. Их допустят к работе после того, как они вакцинируются. На время отстранения они не будут получать зарплату и начисление стажа.

В Министерстве здравоохранения также сделали заявление, что с 9 декабря 2021 года вступает в силу обновленный приказ ведомства, который предусматривает расширение перечня профессий, работники которых должны вакцинироваться от COVID-19 в обязательном порядке.

Теперь прививки нужно делать и сотрудникам предприятий, организаций и учреждений сферы управления органов центральной власти, работникам заведений социальных услуг и защиты прав людей, а также тем, кто трудится на стратегически важных предприятиях.

Читайте также: