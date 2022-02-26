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Киевляне - в убежища! Разведка предупредила о грядущей массированной атаке на Киев

26 февраля 2022, 23:13

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Главред

Ирина Геращенко сообщает в телеграме о грядущей массированой атаке оккупантов на Киев.

"Всім приготуватись. За даними розвідки, через 30 хвилин на Київ буде летіти все, що в є у фашистської родини. Прохання всім сховатися у сховища! Передавайте далі. Боже, бережи Київ і Україну!", - сообщила Геращенко.

"Протягом наступної півгодини-години, фашистський режим кине на Київ все, що в них є, весь смертоносний ураган. Будь ласка, всі в сховища, дорогі, любі кияни. Дай Боже Україні і Києву захисту. Віримо в ЗСУ!", - добавила нардеп.

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