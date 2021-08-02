Киевлян предупреждают о новом локдауне: власти готовят новые спецпропуска и ограничения

Локдаун в Киеве и новые спецпропуска / УНИАН

Власти Киева готовят жителей столицы к третьей волне коронавируса, которая по прогнозам специалистов накроет Украину в ближайшее время.

Столица должна увеличить количество реаниматологических коек в больницах, где принимают больных с подозрением на коронавирус, и уже начала разработку новых пропусков на общественный транспорт.

Кроме того, как сообщили в КГГА в этот раз город, учтя предыдущий опыт, разрабатывает алгоритм внедрения электронных пропусков для предприятий критической инфраструктуры.

"Начиная с 10 августа, когда на сайте КГГА будет обнародована форма подачи заявки, предприятия критической инфраструктуры смогут оставить заявку на получение спецпропусков для своих работников", - говорится в сообщении КГГА.

Накануне заместитель председателя КГГА отметил, что сейчас период отпусков, украинцы путешествуют как внутри страны, так и за границу. А во время путешествий риск заразиться увеличивается. К тому же, инфекционисты говорят о высокой контагиозности индийского штамма коронавируса.

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"На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом мы персонализируем пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры", — прокомментировал Николай Поворозник.

Отметим, дополнительно среди предприятий и организаций инфраструктуры проведут разъяснительную работу по получению спецпропусков.

Третья волна коронавируса и новый локдаун - о чем ранее сообщал Главред:

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет вспышка коронавируса, но насколько увеличится количество больных, пока неизвестно. Во время вспышки будет внедряться усиленный карантин, а "ковидные сертификаты" помогут гражданам избежать неудобств, связанных с закрытием тех или иных заведений и структур.