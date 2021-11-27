Киевлян предупредили об опасности на дорогах: рекомендации КГГА

Киевлян предупредили о тумане / Фото ua.depositphotos.com

Киевская городская государственная администрация предупреждает водителей о сильном тумане ночью и утром 28 ноября, говорится в сообщении на официальном сайте КГГА.

"В Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

В КГГА дали киевлянам следующие рекомендации:

Специалисты рекомендуют водителям снижать скорость движения;

при наличии противотуманных фар включать их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию;

при остановке включать аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.