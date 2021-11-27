Киевлян предупредили об опасности на дорогах: рекомендации КГГА

Киевская городская государственная администрация предупреждает водителей о сильном тумане ночью и утром 28 ноября.
Киевская городская государственная администрация предупреждает водителей о сильном тумане ночью и утром 28 ноября, говорится в сообщении на официальном сайте КГГА.
"В Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.
В КГГА дали киевлянам следующие рекомендации:
- Специалисты рекомендуют водителям снижать скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включать их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию;
- при остановке включать аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.
Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.
Автор: Екатерина Трохимчук