Киев 'засыплет' ракетами: известна точная дата - жуткий прогноз экстрасенса

РФ может атаковать столицу ракетами уже в ближайшее время / Коллаж фото ua.depositphotos.com, Reuters

Уже совсем скоро российские оккупанты могут атаковать Киев. "Прилеты" могут быть по разным районам столицы, а также по окрестностям. Такой жуткий прогноз сделал известный экстрасенс Макс Гордеев.

Он назвал даже точную дату, когда это все может произойти. По его данным, это может быть уже 7-8 августа.

"Особенно в этот день будут "валить" Киев", - сказал Гордеев.

Он призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Кроме того, Гореев говорит, что опасно в эти дни также может быть в Днепре, Харькове и Одессе.

Напомним, согласно прогнозу астролога Дмитрия Урануса, Украина сможет освободить Донбасс уже в период с августа по ноябрь текущего года. Освободить все оккупированные Россией украинские территории вместе не удастся, это произойдет в разные месяцы и даже годы.

Астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину опять.