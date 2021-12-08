Киев наглухо застрял в пробках: в чем причина транспортного коллапса

Киев стоит в пробках из-за гололеда / УНИАН

Сегодня вечером в столице из-за голодеда и аварий на главных дорогах столицы образовались пробки, информирует Google Maps.

По данным полиции, в столице произошло более 100 ДТП.

Правый берег

Пробки образовались на проспекте Победы и Степана Бандеры, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов, Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкая, Михаила Бойчука, Большой Житомирской, Владимирской, Льва Толстого.

Затруднено движение транспорта в сторону левого берега на мосту Патона, Метро, Северном и южных мостах. Также пробки образовались на некоторых участках Большой Окружной дороги.

Левый берег

Пробки образовались на Броварском проспекте, улице Братиславской, бульваре Перова, а также проспекте Николая Бажана в районе станции метро "Бориспольская".

Реклама

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в Украине сохранится неустойчивая влажная погода со значительными температурными контрастами. В южных, центральных и северных областях осадки будут наиболее интенсивными. Кое-где может выпасть до 200-250% от недельной нормы.

Читайте также: