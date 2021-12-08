Киев наглухо застрял в пробках: в чем причина транспортного коллапса

Затруднено движение транспорта в сторону левого берега на мосту Патона, Метро, Северном и южных мостах.
Сегодня вечером в столице из-за голодеда и аварий на главных дорогах столицы образовались пробки, информирует Google Maps.
По данным полиции, в столице произошло более 100 ДТП.
Правый берег
Пробки образовались на проспекте Победы и Степана Бандеры, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов, Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкая, Михаила Бойчука, Большой Житомирской, Владимирской, Льва Толстого.
Затруднено движение транспорта в сторону левого берега на мосту Патона, Метро, Северном и южных мостах. Также пробки образовались на некоторых участках Большой Окружной дороги.
Левый берег
Пробки образовались на Броварском проспекте, улице Братиславской, бульваре Перова, а также проспекте Николая Бажана в районе станции метро "Бориспольская".
Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в Украине сохранится неустойчивая влажная погода со значительными температурными контрастами. В южных, центральных и северных областях осадки будут наиболее интенсивными. Кое-где может выпасть до 200-250% от недельной нормы.
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