Киев готовится к обороне - Арестович

Самое опасное направление северо-запад Киева, Дымер и Иванкив.
Советник президента Украины Алексей Арестович дал брифинг.
Он сообщает, что самые опасные направления на данный момент – северо-запад Киева и населенные пункты Дымер и Иванкив под Киевом.
Также бои с российскими оккупантами идут в Гостомеле, Буче и Ворзеле. Отмечается, что ВСУ применила Джавелины и уничтожила как минимум колону боевой техники.
Арестович отметил, что Киев готовится к обороне и призвал мужчин записываться в оборону Киева.
Пд Киевом был сбит самолет Су-27, летчика взяли в плен.
На Черниговском направлении оккупационные войска РФ удалось остановить, однако они наращивают резервы для нового наступления.
В Харькове ВСУ контролируют ситуацию. В зоне ООС противник не наступает. В Мелитополе украинская армия держит половину города.
В Херсонской области российские войска предпринимают попытки перейти Днепр, Украина держит оборону на правом берегу.
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