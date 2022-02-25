Киев готовится к обороне - Арестович

Арестович / УНИАН

Советник президента Украины Алексей Арестович дал брифинг.

Он сообщает, что самые опасные направления на данный момент – северо-запад Киева и населенные пункты Дымер и Иванкив под Киевом.

Также бои с российскими оккупантами идут в Гостомеле, Буче и Ворзеле. Отмечается, что ВСУ применила Джавелины и уничтожила как минимум колону боевой техники.

Арестович отметил, что Киев готовится к обороне и призвал мужчин записываться в оборону Киева.

Пд Киевом был сбит самолет Су-27, летчика взяли в плен.

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На Черниговском направлении оккупационные войска РФ удалось остановить, однако они наращивают резервы для нового наступления.

В Харькове ВСУ контролируют ситуацию. В зоне ООС противник не наступает. В Мелитополе украинская армия держит половину города.

В Херсонской области российские войска предпринимают попытки перейти Днепр, Украина держит оборону на правом берегу.

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