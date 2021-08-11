Кето-диета может привести к семи опасным заболеваниям – исследование

Кето-диета полезна только как часть комплексного лечения эпилепсии / pohudejkina

Кето-диета очень популярна среди тех, кто хочет похудеть, но выяснилось, что она не так безопасна, как ее популяризируют. Ученые выяснили, что она может спровоцировать семь опасных для жизни человека заболеваний, в том числе проблемы с сердцем, почками и развитие деменции.

Кетогенная диета предусматривает уменьшение в рационе углеводов и ежедневное употребление продуктов с высоким содержанием жира (авокадо, спаржа, сыр, масло и мясо), а также морепродуктов, пишет Express.

Отмечается, что предыдущие исследования показали, что кето-диета может быть полезна при сахарном диабете и эпилепсии, а также при определенных видах рака и болезни Альцгеймера. Новое же исследование приводит совсем противоположные данные.

Специалист по диетологии Ли Кросби, который является менеджером программы обучения питанию в международном Комитете врачей по ответственной медицине (Physicians Committee for Responsible Medicine, PCRM), вместе с командой пришел к выводу, что кето-диета полезна только как часть комплексного лечения эпилепсии.

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В остальном же она повышает риск возникновения таких семи заболеваний:

болезни сердца;

сахарный диабет;

рак;

болезнь Альцгеймера;

почечная недостаточность;

заболевание почек;

дефекты нервной трубки у новорожденных.

"Как только организм переходит в состояние кетоза, люди начинают терять мышцы, сильно утомляются и в конечном итоге переходят в режим голодания", – подтвердила результаты исследования клинический диетолог, представитель Академии питания и диетологии в США Лиза Симпермен.

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Как сообщал Главред, диетологи рассказали, почему не худеют на кето-диете.

Пошаговый гид по кето-диете для начинающих можно почитать тут.