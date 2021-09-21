Каждый раз забирает 36 минут жизни: какое блюдо забирает драгоценные минуты

В ходе исследования эксперты оценили 5 853 продукта, чтобы определить количество минут жизни / Pixabay

В исследовании Мичиганского университета было изучено более 5800 продуктов, чтобы определить, сколько минут жизни вы можете получить или потерять, съев одну порцию.

Все мы знаем, что некоторые продукты вредны для нас, и все равно предпочитаем их есть, потому что - попросту - они слишком хороши на вкус.

Но если бы вам точно сказали, насколько вы могли бы сократить продолжительность жизни перед каждым укусом, вы бы все равно сделали это?

Вы бы обменяли, например, один хот-дог на 36 минут своей жизни?

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Как пишет Mirror.co.uk, по словам экспертов, это именно то, что вы делаете, поскольку исследование Мичиганского университета утверждает, что перекус может стоить вам более получаса здоровой жизни.

В ходе исследования эксперты оценили 5 853 продукта, чтобы определить количество минут жизни, приобретенных или потерянных при употреблении в пищу, а также их влияние на окружающую среду.

Было обнаружено, что некоторые продукты могут отнять до 74 минут от здорового образа жизни, а другие - до 80 минут.

Помимо 36 минут, потраченных на заправку хот-дога, одна порция куриных крылышек обойдется вам в 3,3 минуты, а овощная пицца - 1,4 минуты.

Неудивительно, что обработанное мясо и сладкие напитки не принесли нам пользы, отнимая минуты у нашей жизни, но такие продукты, как орехи, фрукты и немного рыбы, могут добавить минут назад.

На диаграмме, отслеживающей влияние каждого продукта питания, бутерброды с арахисовым маслом и джемом были одними из выдающихся показателей, которые помогли вам добавить время к здоровому образу жизни, при этом исследование показало, что это может дать вам 33 минуты на порцию - но мы предполагаем, что это это когда есть в умеренных количествах, поэтому не переедайте и ожидайте, что вы будете жить вечно.

Результаты исследования гласят: "Наш анализ также показал, что замена фруктов, овощей, орехов, бобовых и избранных морепродуктов только 10% дневной нормы калорий из говядины и мясных продуктов может значительно улучшить здоровье на 48 минут на человека на человека".

Если вы хотите, чтобы диета помогала вам жить как можно дольше, исследователи предложили сократить потребление таких продуктов, как мясо с высокой степенью переработки, говядина, креветки, свинина, баранина и овощи, выращенные в теплицах.

Вместо этого попробуйте ввести больше продуктов, полезных для питания, включая выращенные в поле фрукты и овощи, бобовые, орехи и морепродукты с низким уровнем воздействия на окружающую среду.