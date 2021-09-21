УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Каждый раз забирает 36 минут жизни: какое блюдо забирает драгоценные минуты

21 сентября 2021, 09:47

Все мы знаем, что некоторые продукты вредны для нас, и все равно предпочитаем их есть.

Анализ_кровь_лаборатория
В ходе исследования эксперты оценили 5 853 продукта, чтобы определить количество минут жизни / Pixabay

В исследовании Мичиганского университета было изучено более 5800 продуктов, чтобы определить, сколько минут жизни вы можете получить или потерять, съев одну порцию.

Все мы знаем, что некоторые продукты вредны для нас, и все равно предпочитаем их есть, потому что - попросту - они слишком хороши на вкус.

Но если бы вам точно сказали, насколько вы могли бы сократить продолжительность жизни перед каждым укусом, вы бы все равно сделали это?

Вы бы обменяли, например, один хот-дог на 36 минут своей жизни?

Реклама

Читайте такжеДожить до 500 лет: ученые рассказали, кому и где светит рекорд долголетия

Как пишет Mirror.co.uk, по словам экспертов, это именно то, что вы делаете, поскольку исследование Мичиганского университета утверждает, что перекус может стоить вам более получаса здоровой жизни.

В ходе исследования эксперты оценили 5 853 продукта, чтобы определить количество минут жизни, приобретенных или потерянных при употреблении в пищу, а также их влияние на окружающую среду.

Было обнаружено, что некоторые продукты могут отнять до 74 минут от здорового образа жизни, а другие - до 80 минут.

Помимо 36 минут, потраченных на заправку хот-дога, одна порция куриных крылышек обойдется вам в 3,3 минуты, а овощная пицца - 1,4 минуты.

Неудивительно, что обработанное мясо и сладкие напитки не принесли нам пользы, отнимая минуты у нашей жизни, но такие продукты, как орехи, фрукты и немного рыбы, могут добавить минут назад.

На диаграмме, отслеживающей влияние каждого продукта питания, бутерброды с арахисовым маслом и джемом были одними из выдающихся показателей, которые помогли вам добавить время к здоровому образу жизни, при этом исследование показало, что это может дать вам 33 минуты на порцию - но мы предполагаем, что это это когда есть в умеренных количествах, поэтому не переедайте и ожидайте, что вы будете жить вечно.

Результаты исследования гласят: "Наш анализ также показал, что замена фруктов, овощей, орехов, бобовых и избранных морепродуктов только 10% дневной нормы калорий из говядины и мясных продуктов может значительно улучшить здоровье на 48 минут на человека на человека".

Если вы хотите, чтобы диета помогала вам жить как можно дольше, исследователи предложили сократить потребление таких продуктов, как мясо с высокой степенью переработки, говядина, креветки, свинина, баранина и овощи, выращенные в теплицах.

Вместо этого попробуйте ввести больше продуктов, полезных для питания, включая выращенные в поле фрукты и овощи, бобовые, орехи и морепродукты с низким уровнем воздействия на окружающую среду.

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Стрельба в университете в Перми: СМИ сообщили о судьбе нападавшегоСтрельба в университете в Перми: СМИ сообщили о судьбе нападавшего "Платить не буду": суд отправил Балашова в СИЗО с залогом почти в 10 миллионов гривен"Платить не буду": суд отправил Балашова в СИЗО с залогом почти в 10 миллионов гривен Инсульт: два образа жизни, повышающие риск развития опасного для жизни состоянияИнсульт: два образа жизни, повышающие риск развития опасного для жизни состояния В Донецкой области в старом деревянном сундуке нашли тела двух детейВ Донецкой области в старом деревянном сундуке нашли тела двух детей "Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России"Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России

Последние новости

09:47

Каждый раз забирает 36 минут жизни: какое блюдо забирает драгоценные минуты

09:40

Проглотил громадный болт: в Днепре годовалого малыша едва спасли от смерти врачи Видео

09:36

"Позорю себя и родителей": тиктокерша вляпалась в скандал после оскорбления защитников Украины

09:16

В шаге от "красной" зоны карантина - четыре области Украины: Ляшко озвучил список Видео

09:07

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

Реклама
08:57

Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной

08:55

Невидимый газ-убийца, вызывающий рак легких, может скрываться в вашем доме Видео

08:51

Осеннее равноденствие 2021: дата и особенности дня, что нельзя делать

08:44

Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: проблемы в семье и неожиданные денежные поступления Видео

08:30

Прольются дожди, но потепление не за горами: прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю Видео

08:29

Число жертв коронавируса в Украине пересекло новую "красную" линию Видео

08:07

"Перепутала туризм с эмиграцией": сестра Сенцова обматерила Украину и "пакует чемоданы"

07:45

В меньший мухлёж люди поверили бы: почему фальсификации на выборах в России – это очень хорошо мнение

07:12

Локдауна в Киеве осенью может и не быть: Кличко объяснил нюансы Видео

06:50

Вакцинация детей: когда ее начнут и какие существуют риски мнение

06:43

"Потряхивает весь мир": Зеленский в США рассказал о роли ООН в урегулировании конфликта в Украине Видео

05:53

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делать Видео

05:10

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и магия дня, поздравления, картинки к празднику

04:49

Диетолог рассказала, существуют ли бюджетные суперпродукты

04:15

Диетолог назвал продукты, которые стоит есть холодными: эта подборка вас удивит

Реклама
03:50

Топ-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и пап Видео

03:34

Путин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасность

03:12

Украина задубнет под арктическим циклоном: синоптик назвал дату резкого потепления Видео

02:19

Какие правила питания нужно соблюдать женщинам после 40 лет - ответ диетолога

01:58

Прививался втайне и спонтанно: всплыли детали загадочной смерти студента под Киевом Видео

01:35

Спасет ли вакцинанция от новых штаммов COVID-19: врач раскрыла нюансы

01:15

Как улучшить здоровье и качество жизни всего за неделю: 7 советов на каждый день

20 сентября, понедельник
23:47

Ляшко назвал причину 99% летальных случаев от COVID-19 в Украине Видео

23:33

Врачи рассказали, кому нельзя есть яйца и чем они опасны Видео

22:55

В США сделали заявление из-за выборов в Госдуму России и поддержали Украину Видео

22:31

В Украине обнаружили опасное мясо, которое массово продают в магазинах Видео

22:01

"Лицо было уже синее": новые подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации Видео

21:38

Иванна Онуфрийчук рассказала, как на самом деле стала ведущей Танцев со звездами вместо Тины Кароль Видео

20:56

В Украине ударит мороз и выпадет снег: когда ждать холодины Видео

20:35

Когда переболевшие украинцы получат COVID-сертификаты: в Минцифре назвали дату Видео

20:34

Придонбасье: как Путин фактически разорвал Минские соглашения мнение

20:20

На повышение пенсий в 2022 году выделили внушительную сумму: кому повысят выплаты Видео

20:03

"Скоро мама?": Настя Каменских в латексном платье озадачила Сеть выпирающим животиком

19:45

Спрятали под вещами: в Днепропетровской области на трассе нашли скелет женщины Видео

19:22

Зачем Кремлю нужно было так жестко и грубо проводить выборы в Госдуму мнение

Реклама
19:20

Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону: что дальше Видео

18:52

Сделал прививку от COVID и умер: от чего скончался 19-летний студент под Киевом Видео

18:48

Рецепт осеннего шедевра: самая вкусная фаршированная тыква Видео

18:44

"Не верьте страшилкам": Радуцкий рассказал, что Россия стремится ослабить вакцинальную кампанию в Украине Видео

18:23

Гео Лерос вымагал у арт-инвестора деньги на "грязную" политику – СМИ

18:16

Тренировка во время похмелья: врачи предупредили о смертельной опасности Видео

17:59

В Украине случилось землетрясение: какой регион пострадал Видео

17:57

Овощи, крупы и сахар: в Украине подешевели некоторые продукты Видео

17:55

К чему снится дорога: толкование известных сонников

17:48

Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять