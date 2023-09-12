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Каши, от которых можно заболеть: диетолог назвала "вредителей"

Алена Кюпели
12 сентября 2023, 22:44 обновлено 12 сентября, 22:55
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Казалось бы, что может быть полезнее, чем каша. Но не всякая крупа может быть лучшим другом организма.
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Не каждая каша может быть полезной, Коллаж Главред, фото Pixabay

Украинская диетолог и телеведущая Оксана Скиталинская решила развенчать несколько мифов в отношении круп.

"Поговорить по душам" с подписчиками врач решила на своей странице в İnstagram.

По словам эксперта, украинцы - кашееды и кашелюбы, но есть ньюанс. "В последние годы многие блогеры, начитавшись друг друга, на каши начали "гнать" и нападать, мол, от каш лишний вес, инсулинорезистентность, а еще глютен, а лучше без них, живем, как в палеолите, а там каш не было. Правы ли они?" - интересуется Скиталинская.

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В посте врач-диетолог поясняет, в чем главная польза каши:

По мнению диетолога, в последнее время крупы "обеднели". "Они действительно бедны, потому что современные технологии отобрали их супер ценность - оболочки", - говорит она.

Поэтому обработанные, "отполированные" каши, без оболочек - это и есть враги. Потому как в оболочках содержится много магния, витаминов Е, группы В, клетчатки, холина.

В свою очередь, магний делает здоровыми наш мозг, нервы, сердце, сосуды и тело в целом.

Клетчатка поглощает все токсичное в кишечнике, не дает ему попасть в кровь и разнестись по всему организму; защищает сосуды от атеросклероза, питает наш "второй мозг" - кишечник, защищает от проблем с кишечником, сахарного диабета 2 типа, камней в желчном пузыре, и груды болезней.

Так что же делать, что бы вернуть вашей каше суперсилу?

  • В процессе замачивания и приготовления каши, добавляйте в кашу отруби (пшеничные, овсяные и т.д.);
  • Добавьте энергии - ложку орехов, семечек (лен, конопля, тыква). Вы получите противовоспалительные масла, а также клетчатку, что притормозит поступление глюкозы в кровь.
  • Добавьте противовоспалительного эффекта: черноплодная рябина, черника, ежевика и другие ягоды - это концентрат антоцианов (полифенолов) и витамина С. Даже столовая ложка ягодного пюре добавит каше мощнейшего противовоспалительного эффекта. Можно добавить зародиши пшеницы и других растений.

Лайфхак по приготовлению каши:

Лучше всего приготовить кашу, промыв и запарив накануне. Некоторым кашам необходимо дополнительное проваривание, другие будут готовы после запаривания.

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каша
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