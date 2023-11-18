Карта воздушных тревог онлайн: проверь есть ли тревога в области сейчас

Смотрите, где в Украине тревоги с помощью карт воздушных тревог онлайн.

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Воздушная тревога сейчас / Коллаж Главред, фото скриншот alerts.in.ua, flickr (whiteafrican)

В Украине продолжается война, поэтому вопрос о том, где сейчас воздушная тревога, остается актуальным. На Главреде вы сможете оперативно узнать о событиях в Украине, включая информацию о воздушных тревогах в любое время. А также мы предоставляем ресурсы, где посмотреть карту воздушных тревог онлайн.

Карта воздушных тревог Украины онлайн - єМапа

Карта воздушных тревог єМапа сделана на основе открытого международного сервиса OpenStreetMap. Оранжевыне зоны обозначают, что тревога в область есть, зеленые - отбой. Если навести на карту курсором, можно узнать информацию о том, в каком регионе области когда началась и закончилась тревога. Для удобства пользователь может включить уведомления о воздушной тревоге для конкретной области.

Карта воздушных тревог Ukrainealarm

Карта воздушных тревог map.ukrainealarm.com обновляется каждые 25 секунд для точности информации. Красные зоны обозначают, что тревога в область есть, а серые - нет. Среди особенностей: карта оповещает о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны. Также можно посмотреть в режиме онлайн, сколько людей сейчас сидят на сайте.

видео дня

Кроме этого, разработчики предлагают скачать на смартфон удобное приложение для отслеживания карты воздушных тревог Украины. Его можно скачать по ссылке.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Эта карта воздушных тревог alerts.in.ua предлагает более широкий функционал по сравнению с другими. Здесь пользователь может не только посмотреть информацию о том, где и когда началась/закончилась тревога, но и в динамике увидеть какая ситуация с воздушными тревогами была за указанный период. Кроме того, карта доступна на пяти языках, на ней можно рисовать и посмотреть официальные уведомления от Воздушных сил ВСУ и даже включить режим мини-карты, чтобы лишний раз не переключать вкладки.

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