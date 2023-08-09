Карта дня: что предвещает Таро на 9 августа

Каждый день нас ожидают разные события. Главред расскажет, что предвещают карты Таро на среду.

https://news.glavred.info/karta-dnya-chto-predveshchaet-taro-na-9-avgusta-10491805.html Ссылка скопирована

Что предвещает Таро на 9 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.

Карта дня таро на сегодня - 9 августа

Таро Уейта предвещает:

Карта дня - Суд

видео дня

Данную карту часто называют той, которая предвещает освобождение, перемены в лучшую сторону или завершение длительной череды испытаний. Чаще всего данная карта - это хорошие вести.

Скорее всего, в этот день вы почувствуете конец каких-то длительных перемен, возможно,к концу подойдет ваша трансформация. Также может появиться желание новых целей и достижений. Пришла пора прощаться с привязанностями.

Суд - любовь и отношения

Эта карта Таро говорит о том, что в жизни человека совсем скоро может наступить важное событие - это могут быть и новые отношения, и новый этап, и судьбоносная встреча. Всё плохое пришло время остановить и поставить точку.

Также вам может быть интересно: