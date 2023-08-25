Карта дня: что предвещает Таро на 25 августа

Каждый день нас ожидают разные события. Главред расскажет, что предвещают карты Таро на среду.

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Что предвещает Таро на 25 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.

Карта дня Таро на сегодня - 25 августа

Таро Уейта предвещает:

Карта дня - Мир

видео дня

Это карта о человеке, который живет в гармонии и принимает мир и жизнь такой, какой она есть. Карта говорит о том, что у человека наконец получится сделать правильный выбор и следовать своему предназначению. Главное - не плыть по течению, а всегда предпринимать решения и совершать действия, которые будут улучшать жизнь. Тогда апатия и разочарование не будут напастью.

Мир - любовь и отношения

Данная карта для любви и отношений сулит решение конфликтной или неоднозначной ситуации. Скорее всего - это примирение для тех, кто в ссоре, знакомство для тех, кто одинок, и новый уровень отношений для тех, кто влюблен.

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