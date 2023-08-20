Карта дня: что предвещает Таро на 20 августа

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.
Карта дня Таро на сегодня - 20 августа
Таро Уейта предвещает:
Карта дня - Солнце
Данная карта всегда является вестником удачи, счастья и благополучия во всех сферах жизни человека. Она предвещает новую светлую полосу и приятный период, когда будут сбываться мечты и решаться давние конфликты.
Эта карта - о кульминации, об уверенности, жизнелюбии и оптимизме.
Солнце - любовь и отношения
Карта Солнца для отношений - это безбрежное счастье безграничная взаимная и искренняя любовь. Она приносит развитие отношений или новое захватывающее знакомство.
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