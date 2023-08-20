Карта дня: что предвещает Таро на 20 августа

Каждый день нас ожидают разные события. Главред расскажет, что предвещают карты Таро на воскресенье.

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Что предвещает Таро на 20 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.

Карта дня Таро на сегодня - 20 августа

Таро Уейта предвещает:

Карта дня - Солнце

видео дня

Данная карта всегда является вестником удачи, счастья и благополучия во всех сферах жизни человека. Она предвещает новую светлую полосу и приятный период, когда будут сбываться мечты и решаться давние конфликты.

Эта карта - о кульминации, об уверенности, жизнелюбии и оптимизме.

Солнце - любовь и отношения

Карта Солнца для отношений - это безбрежное счастье безграничная взаимная и искренняя любовь. Она приносит развитие отношений или новое захватывающее знакомство.

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