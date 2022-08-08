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Карма по дате рождения: как правильно рассчитать и что важно знать

8 августа 2022, 08:08

Проведя расчеты с датой рождения можно узнать о том, почему судьба складывается тем или иным образом и как это можно исправить.

карма, судьба, карты
Как исправить свою карму: что важно знать / Pixabay.com/Jean-Didier

Нередко при неудаче или быстрой расплате за содеянное можно услышать жалобу на карму. Кармическое число можно узнать при помощи нехитрых расчетов – на этом специализируется нумерология.

Проведя расчеты с датой рождения можно узнать о том, почему судьба складывается тем или иным образом и почему жизнь проходить так, а не иначе.

Какая у меня карма по дате рождения

Для этого понадобится полная дата рождения. Для примера рассмотрим дату рождения 16.03.1989. В сумме эти числа дают 1+6+0+3+1+9+8+9 = 37. После этого складываются две цифры получившегося двузначного числа 3+7 = 10. Это и будет цифра кармы. Следует обратить на полученное число внимание из-за того, что здесь может быть подсказка, с какими проблемами и трудностями человек может сталкиваться за свою жизнь.

Как вернуть кармический долг

Для расчета кармического долга также необходимо рассмотреть полную дату рождения. Что ответить на вопрос о кармическом долге также необходимо складывать все цифры даты рождения до двузначного числа. Теперь внимательно смотрим на полученный результат. Не забывайте, что кармический долг является признаком того, если у вас в итоге получились какие-либо из трех следующих чисел:

  • 13;
  • 14;
  • 16;
  • 19.

Для все остальных можно успокоиться, если получилось другое число – это значит, что кармического долга нет.

Отработанная карма: что это

Нередко возникает вопрос, как понять – карма отработана? Для этого постарайтесь послушать ваш внутренний голос и поймите основное чувство к визави.

Если окажется, что главным является правильное чувство (например, благодарность), тогда смело можно "закрывать вопрос". Помните, что такие чувства сполна указывают на то, что карма уже отработана и можно не возвращаться уже к этому а продолжать свой жизненный путь не опасаясь неожиданностей.

Кармический путь: что нужно знать

Для определения этого значения необходимо вычислить кармическое число каждого из партнеров. Для этого понадобятся полные даты рождения. Для вычисления кармического пути сначала сложите все цифры даты рождения одного из партнеров. В конечном итоге должно получиться двузначное число. Затем повторите эту же процедуру с полной датой рождения второго партнера. Внимательно изучите полученные результаты, ведь они и подскажут вам направление дальнейших отношений.

Как возникает кармический долг?

Помните, что это может быть следствием действий и ошибок как в нынешней, так и в предыдущей жизнях. Вполне вероятно, что кармический долг мог "набежать" вследствие ошибок текущей жизни человека.

Однако бывают ситуации, когда такой долг может тянуться еще с предыдущей жизни, а вполне вероятно, что и не с одной. В этом случае не упускайте шанса сбалансировать и исправить свою карму.

Как исправить негативную карму?

  • у всех, кого вы обидели, попросите прощения;
  • старайтесь не говорить неправду;
  • людям вокруг дарите свою любовь;
  • достигайте реальных целей;
  • старайтесь не психовать и имейте терпения;
  • стремитесь мыслить позитивно и заражайте этим окружающих.

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