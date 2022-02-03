Кардиолог рассказала, как одолеть проблемы сердца и сосудов после COVID-19 / Reuters

Людям, которые перенесли заболевание COVID-19, приходится испытывать довольно серьезные последствия для здоровья. Киевский врач-кардиолог высшей категории Анна Солощенко в комментарии порталу "Факты" рассказала, что нужно делать таким людям.

"Тахикардия и даже аритмия — частые осложнения COVID-19. Советую вам обращаться к кардиологу. Врач при необходимости проведет обследование, например, холтер - суточный мониторинг кардиограммы, назначит препараты, такие как бета-блокаторы. Думаю, через два-три месяца самочувствие улучшится. Напомню, что отказываться от бета-блокаторов следует осторожно — постепенно уменьшая дозу", ‒ говорит медик.

Кроме того, говорит Солощенко, довольно регулярно люди, которые переболели коронавирусом, страдают от сильной одышки.

"В кардиологии есть тест, которым врачи пользуются уже больше ста лет. Человек идет в течение шести минут, и в зависимости от преодоленного расстояния специалисты выделяют стадии сердечной недостаточности. Сейчас многие, даже молодые, спортивные, после COVID-19 жалуются на одышку, причем при незначительной физической нагрузке. Это может быть связано с поражением легких, которое не обошло почти каждого пациента (на КТ мы видим специфические изменения, напоминающие "матовое стекло" — воспаление и отек легочной ткани). Чтобы легкие задышали в полную силу, некоторым пациентам нужно два-три месяца", ‒ подытожила она.

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