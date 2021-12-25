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Кардиолог рассказал, чем опасно последствие низкого давления

25 декабря 2021, 22:53
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По словам врача-кардиолога из Германии Роберта Швингера, пониженное давление, как правило, представляет серьезнейшую угрозу для пожилых людей.

Давление
Кардиолог рассказал, чем опасно последствие низкого давления / John Campbell / flickr.com

Пониженное артериальное давление менее опасно, чем гипертония, однако, тем не менее, оно может привести к сердечному приступу. Об этом заявил врач-кардиолог из Германии, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер, сообщает портал РИА Новости.

Медик опроверг утверждение, что пониженное давление всерьез не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему и органы. По его словам, гипотония не считается заболеванием, в связи с этим нет точных данных о доле людей с пониженным давлением.

Швингер отметил, что к симптомам гипотонии относятся шум в ушах, слабость, головные боли, а также шаткая походка и аритмия. Он добавил, что гипотензия может быть самостоятельным заболеванием: особенно у худых и высоких людей, которые не занимаются спортом. Также ее может вызвать и дисфункция щитовидной железы, сердечно-сосудистые заболевания и нейрогенные расстройства.

По его словам, пониженное давление как правило представляет угрозу для пожилых людей. Кроме того, из-за головокружений они могут потерять равновесие и упасть, что может привести к серьезным травмам.

Другая опасность — сердечный приступ. Медик пояснил, что прежде всего, это касается страдающих ишемической болезнью сердца пациентов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

viber
здоровье артериальное давление организм
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