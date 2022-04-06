Кардиолог пояснил, какие продукты нужно потреблять для здоровья сердца

В случае гипертонии (повышенного артериального давления) кроме медикаментозного лечения, на ранних стадиях заболевания можно улучшить состояние, соблюдая ряд правил, которые связаны с питанием. Об этом заявил известный ученый-кардиолог Тамаз Гаглошвили.

По его словам, необходимо, в первую очередь, сократить количество соли в организме, отказаться от главного провокатора сердечно-сосудистых заболеваний – курения, а также включить в рацион продукты, в которых достаточно клетчатки.

"Необходимо получать достаточно клетчатки. Она содержится в зеленых продуктах, гречке, овсянке, чечевице. Хочу развеять миф о том, что в не сезон клетчатку сложно получить, или же можно найти продукты, где ее много, но за большие деньги. Так вот, огромное количество клетчатки содержит обычная капуста", – отметил медик.

Гаглошвили уточнил, что капуста ‒ отличный источник пищевых волокон, если нет проблем с желудочно-кишечным трактом.

Чем больше в рационе клетчатки, тем ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ниже риск прогрессирования гипертонии, подытожил кардиолог.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

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