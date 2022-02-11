Кардиолог объяснил, чем опасно для тела низкое давление / УНИАН

Пониженное артериальное давление ничуть не менее опасно, чем повышенное (то есть гипертония), однако оно все равно может провести сердечным приступом. Об этом заявил врач-кардиолог из Германии Роберт Швингер, сообщает агентство РИА Новости.

Медик опроверг утверждение, что пониженное давление практически не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему и органы. По его словам, официально гипотония далеко не во всех странах считается заболеванием. И поэтому нет точных данных о количестве людей с пониженным давлением.

Швингер отметил, что к симптомам гипотонии относятся шум в ушах, слабость, головные боли, а также шаткая походка и аритмия. Кардиолог отметил, что гипотензия может быть самостоятельным заболеванием ‒ особенно у худых и высоких людей, не занимающихся спортом. Кроме того, ее может вызвать и дисфункция щитовидки, сердечно-сосудистые заболевания и нейрогенные расстройства.

По его словам, пониженное давление как правило представляет угрозу для пожилых людей. Так, из-за головокружений они могут потерять равновесие и упасть, что может привести к серьезным травмам.

Другая опасность — сердечный приступ. Медик пояснил, что прежде всего, такое положение вещей касается пациентов, которые страдают ишемической болезнью сердца.

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