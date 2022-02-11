Кардиолог объяснил, чем опасно для тела низкое давление

По слова кардиолога Роберта Швингера, есть проблема с тем, что далеко не во всех странах гипотония (пониженное давление) признано заболеванием.
Пониженное артериальное давление ничуть не менее опасно, чем повышенное (то есть гипертония), однако оно все равно может провести сердечным приступом. Об этом заявил врач-кардиолог из Германии Роберт Швингер, сообщает агентство РИА Новости.
Медик опроверг утверждение, что пониженное давление практически не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему и органы. По его словам, официально гипотония далеко не во всех странах считается заболеванием. И поэтому нет точных данных о количестве людей с пониженным давлением.
Швингер отметил, что к симптомам гипотонии относятся шум в ушах, слабость, головные боли, а также шаткая походка и аритмия. Кардиолог отметил, что гипотензия может быть самостоятельным заболеванием ‒ особенно у худых и высоких людей, не занимающихся спортом. Кроме того, ее может вызвать и дисфункция щитовидки, сердечно-сосудистые заболевания и нейрогенные расстройства.
По его словам, пониженное давление как правило представляет угрозу для пожилых людей. Так, из-за головокружений они могут потерять равновесие и упасть, что может привести к серьезным травмам.
Другая опасность — сердечный приступ. Медик пояснил, что прежде всего, такое положение вещей касается пациентов, которые страдают ишемической болезнью сердца.
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