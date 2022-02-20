Кардиолог назвала новый продукт, очень опасный для сердца / ua.depositphotos.com

Для здоровья лучше всего съесть маленький кусочек масла, чем его заменитель – спред. Об этом сообщает известный врач-кардиолог Анна Кореневич в комментарии "Москва 24".

По словам специалиста, продукт крайне вреден для здоровья из-за наличия в нем трансжиров. Кореневич также призвала отказаться от полуфабрикатов, поскольку при их изготовлении используют спред.

К слову, ранее Анна Кореневич утверждала, что регулярное употребление хлебобулочных изделий связано с развитием атеросклероза, появлением проблем с сосудами и прочими недугами.

"Употребление хлеба это всего лишь ваша привычка, а не жизненная необходимость или потребность организма. Поэтому от этого продукта вы можете свободно отказаться", ‒ отметила кардиолог.

Кореневич отдельно уточнила, что речь идет, прежде всего, о хлебе из муки высшего сорта.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

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