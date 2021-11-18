Кардиолог назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов / Reuters

Известный кардиолог и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от излишнего употребления зелени во время приема препаратов, которые разжижают кровь. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в таких продуктах содержится витамин K, который выступает в качестве "антагониста" лекарств для лечения тромбоза.

"Если мы даем кроворазжижающее лекарство, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зеленую фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие варфарина", — пояснил Мясников.

Кардиолог подчеркнул, что сам по себе витамин K не вызывает тромбоз.

"Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем варфарин, но если мы нейтрализуем варфарин, то, соответственно, будет тромбоз", — уточнил врач.

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