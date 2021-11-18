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Кардиолог назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов

18 ноября 2021, 05:05
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По словам кардиолога, в определенных продуктах содержится витамин K, который выступает в качестве "антагониста" лекарств для лечения тромбоза.

сердце,собака
Кардиолог назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов / Reuters

Известный кардиолог и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от излишнего употребления зелени во время приема препаратов, которые разжижают кровь. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в таких продуктах содержится витамин K, который выступает в качестве "антагониста" лекарств для лечения тромбоза.

"Если мы даем кроворазжижающее лекарство, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зеленую фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие варфарина", — пояснил Мясников.

Кардиолог подчеркнул, что сам по себе витамин K не вызывает тромбоз.

"Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем варфарин, но если мы нейтрализуем варфарин, то, соответственно, будет тромбоз", — уточнил врач.

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Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

viber
тромб тромбоз Александр Мясников
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