Карантин в Украине ужесточат: кто попадет в "красную" зону

Несколько областей Украины уже усиливают карантин.
Карантин в Украине хотят ужесточить уже в ближайшие дни. Госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону карантина.
Как ранее заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине угрожающими масштабами набирает обороты заболеваемость COVID-19, а также анонсировал введения "красной" зоны в ряде регионов в ближайшее время.
Карантин в Харькове
Уже с 10 октября Харьков официально перешел в "оранжевую" зону, и местная власть решила усилить карантинные меры.
В Харькове запрещено:
- максимальная заполняемость кинотеатров и театров сокращена до 50%;
- максимальное количество пассажиров в метро и общественном транспорте сокращено до количества сидячих мест;
- обязательное ношение защитной маски в метро и общественном транспорте.
Учебные заведения в Харькове продолжат работу, поскольку в городе вакцинировано более 80% работников сферы образования.
Карантин во Львове
Львовская область может перейти в "красную" зону адаптивного карантина уже в течение недели, поскольку ситуация с COVID-заболеваемостью стремительно ухудшается.
А во Львове с 18 октября ученики 5-11 классов, а также внешкольные учреждения перейдут на недельное дистанционное обучение. После этого будет неделя каникул.
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Также больницы Львова приостановят плановые госпитализации и операции, чтобы оставить места для пациентов с COVID-19.
Херсонская, Запорожская, Сумская области в "красной" зоне
Все три области могут перейти сразу в "красную" зону карантина, минуя "оранжевую". По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, решение будет рассматривать государственная комиссия 12-13 октября.
Что запрещено в "красной" зоне
- запрещается работа кафе и ресторанов,
- ТРЦ, кинотеатров и театров,
- учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов,
- спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.
- запрещены массовые мероприятия.
В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Ситуация с коронавирусом в Украине
С 23 сентября вся Украина перешла с "зеленой" в "желтую" зону карантина. Тогда как в "зеленой" существенных ограничений не было - только масочный режим и социальная дистанция в полтора метра, в "желтой" ограничения появились.
Так, в кафе и ресторанах за столиком могут сидеть максимум 4 человека, введены ограничение на число посетителей в фитнес-центрах и бассейнах, а залы кинотеатров могут быть заполнены лишь на 50%.
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Кроме того, в "желтой" зоне педагоги должны иметь минимум одну дозу вакцины или негативный ПЦР-тест. Эти ограничения не касаются лишь младшей школы и садиков.
Кроме того, ограничений можно избежать при наличии COVID-сертификата (как с полным курсом вакцинации, так и с одной дозой).
Коронавирус в Украине
- Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 344 человек, из них детей - 1149, медработников - 122. При этом в больницы госпитализированы 3712 человек.
- Как сообщили в Минздраве, за сутки 9 октября в Украине умерли 162 человека, 2581 человек поборол болезнь.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.