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Карантин в Украине ужесточат: кто попадет в "красную" зону

10 октября 2021, 15:15

Несколько областей Украины уже усиливают карантин.

карантин
Карантин в Украине / Фото galka.if.ua

Карантин в Украине хотят ужесточить уже в ближайшие дни. Госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону карантина.

Как ранее заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине угрожающими масштабами набирает обороты заболеваемость COVID-19, а также анонсировал введения "красной" зоны в ряде регионов в ближайшее время.

Карантин в Харькове

Уже с 10 октября Харьков официально перешел в "оранжевую" зону, и местная власть решила усилить карантинные меры.

В Харькове запрещено:

  • максимальная заполняемость кинотеатров и театров сокращена до 50%;
  • максимальное количество пассажиров в метро и общественном транспорте сокращено до количества сидячих мест;
  • обязательное ношение защитной маски в метро и общественном транспорте.

Учебные заведения в Харькове продолжат работу, поскольку в городе вакцинировано более 80% работников сферы образования.

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Карантин во Львове

Львовская область может перейти в "красную" зону адаптивного карантина уже в течение недели, поскольку ситуация с COVID-заболеваемостью стремительно ухудшается.

А во Львове с 18 октября ученики 5-11 классов, а также внешкольные учреждения перейдут на недельное дистанционное обучение. После этого будет неделя каникул.

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Также больницы Львова приостановят плановые госпитализации и операции, чтобы оставить места для пациентов с COVID-19.

Херсонская, Запорожская, Сумская области в "красной" зоне

Все три области могут перейти сразу в "красную" зону карантина, минуя "оранжевую". По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, решение будет рассматривать государственная комиссия 12-13 октября.

​Что запрещено в "красной" зоне

  • запрещается работа кафе и ресторанов,
  • ТРЦ, кинотеатров и театров,
  • учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов,
  • спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.
  • запрещены массовые мероприятия.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Ситуация с коронавирусом в Украине

С 23 сентября вся Украина перешла с "зеленой" в "желтую" зону карантина. Тогда как в "зеленой" существенных ограничений не было - только масочный режим и социальная дистанция в полтора метра, в "желтой" ограничения появились.

Так, в кафе и ресторанах за столиком могут сидеть максимум 4 человека, введены ограничение на число посетителей в фитнес-центрах и бассейнах, а залы кинотеатров могут быть заполнены лишь на 50%.

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Кроме того, в "желтой" зоне педагоги должны иметь минимум одну дозу вакцины или негативный ПЦР-тест. Эти ограничения не касаются лишь младшей школы и садиков.

Кроме того, ограничений можно избежать при наличии COVID-сертификата (как с полным курсом вакцинации, так и с одной дозой).

Коронавирус в Украине

  • Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 344 человек, из них детей - 1149, медработников - 122. При этом в больницы госпитализированы 3712 человек.
  • Как сообщили в Минздраве, за сутки 9 октября в Украине умерли 162 человека, 2581 человек поборол болезнь.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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