Каннский кинофестиваль объявил победителей 2022 года

В Каннах вручили Золотую Пальмовую ветвь. Фото ЕРА

В субботу, 28 мая, состоялось торжественное закрытие юбилейного 75-го Каннского кинофестиваля. На церемонии стало известно, кто получил главную награду кинофестиваля – Золотую пальмовую ветвь.

По информации Нового времени, лауреатом главной премии стал фильм Треугольник скорби режиссера Рубена Эстлунда. Это уже вторая Золотая ветвь для режиссера — впервые главный приз в Каннах получил в 2017-м за свой фильм Квадрат.

Победителей в основном конкурсе Канн в этом году определяло жюри во главе с французским актером Венсаном Линдоном. Также в него входили актриса и сценарист Ребекка Холл, актриса Дипика Падуконе, актриса Нуми Рамас, актриса Жамина Тринка, иранский режиссер Асгар Фархади, режиссер Ладж Ли, режиссер Джефф Николс и сценарист и режиссер Йоаким Триер.

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Торжественная церемония закрытия прошла в Фестивальном дворце. Ее ведущей, как в церемонии открытия 17 мая, была Виржини Эфира.

Незадолго до объявления главных наград Канн 2022 стали известны победители секции Особый взгляд — второй по значимости программы киносмотра. Также победителей объявило жюри программы Золотой глаз (L’Oeil d’Or).

Список победителей Каннского кинофестиваля 2022:

Золотая пальмовая ветвь Palme d`Or

Треугольник печали (Triangle Of Sadness) Рубена Эстлунда

Гран При

Звезды полдень (Stars At Noon) Клэр Дэни

Лучшая мужская роль

Сон Кан Хо за фильм Брокер (Broker)

Лучшая женская роль

Зар Амир-Эбрахими за фильм Священный паук (Holy Spider)

Лучший режиссер

Пак Чхан Ук за фильм Решение уйти (Decision To Leave)

Приз 75-й годовщины

Тори и Локита (Tori Et Lokita) Жан-Пьер и Люк Дарденн

Лучший сценарий

Тарик Салех за фильм Парень из рая (Boy from Heaven)

Напомним, уже легендарный украинский пес-сапер Патрон получил самую престижную в мире кинопремию, которой награждают собак. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Согласно тексту, 27 мая, в рамках Каннского фестиваля Патрону была присуждена премия "Пальмовый пес".