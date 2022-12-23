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Календарь выходных и праздничных дней на 2023: сколько будем отдыхать и работать

23 декабря 2022, 17:30
Расскажем все о длительных выходных днях и изменениях в календаре праздников на 2023.
Календарь выходных и праздников на 2023
Календарь выходных и праздников на 2023 / ua.depositphotos.com

Ежегодный календарь на 2023 год с праздниками и выходными украинцев наполнен большим количество разнообразных праздников – государственных, церковных, профессиональных. Несмотря на военное положение, введенное в стране еще 24 февраля и изменения в законодательстве, которые оно повлекло, украинцы не собираются отказываться от праздничных дней.

Выходные и праздники на 2023: что изменилось

В Украине в день полномасштабного вторжения России в Украину было введено военное положение. Это повлекло за собой изменения в законодательстве и даже отмену некоторых его норм.

Так, согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" приостановлена норма КЗоТ о определению праздничных и выходных дней. То есть отменен перенос выходных дней на рабочие, если праздник приходится на субботу или воскресенье. Также работодатели получили возможность самостоятельно устанавливать график работы и отдыха сотрудников, а официальные праздничные и выходные дни упразднены.

Календарь 2023 года с праздниками

07 января 2023 - Рождество Христово;

08 марта 2023 - Международный женский день;

16 апреля 2023 - Пасха;

01 мая 2023 - День труда;

09 мая 2023 - День Победы;

04 июня 2023 - Троица;

28 июня 2023 - День Конcтитуции Украины;

28 июля 2023 - День Украинской Государственности;

24 августа 2023 - День Незaвисимости Украины;

14 октября 2023 - День защитника Украины;

25 декабря 2023 - Рождество Христово.

Указанные даты остаются праздничными и отмечаются, но при необходимости могут стать рабочими днями. Предлагаем вашему вниманию календарь на 2023 год по месяцам.

Выходные дни в январе 2023

В январе календарь праздничных и выходных дней на 2023 год предполагает 9 выходных дней (суббота и воскресенье), а также праздничные дни – Рождество (7 января). 1 и 7 января останутся единственными дополнительными днями для отдыха, 2 и 9 января будут рабочими.

Выходные дни в феврале 2023

Календарь расскажет, как отдыхаем в феврале 2023. В этом месяце не будет государственных и церковных праздников, а будут лишь стандартные выходные – 8 дней.

Выходные дни в марте 2023

Если вы ищете, как отдыхаем в марте 2023, то стоит знать, что в марте официальным праздником остается 8 марта. Это будет среда и выходной. В остальном изменений не предвидится – 8 суббот и воскресений.

Выходные дни в апреле 2023

В апреле выходные и праздничных дат также будет меньше. Украинцы отметят 16 апреля Пасху. Понедельник будет еще одним выходным днем. В данном случае перенос не отменен. Всего в апреле ожидается 10 выходных и 1 праздничный день.

Выходные дни в мае 2023

В мае украинцам календарь выходных и праздничных дней обещает две даты – 1 мая День Труда и 9 мая День победы. А также будет чествоваться 8 мая, как День памяти жертв во Второй мировой войне. 1 и 9 мая – праздники. Всего в мае ожидается 10 выходных и праздничных дней.

Выходные дни в июне 2023

В июне будет 10 праздничных и выходных дней – 4 июня Троица, 28 июня День Конституции. Также будет 8 выходных дней. Троица переносится на понедельник 5 июня.

Календарь праздников и выходных на 2023
Распечатать календарь праздников и выходных на 2023 / buhoblik.org

Выходные дни в июле 2023

В июле украинцы получат 10 выходных дней, а также 1 государственный праздник – 28 июля День украинской государственности. Он приходится на пятницу и будет выходным днем.

Выходные и праздничные в августе 2023

В августе выходных дней будет 8, а также 1 праздник – 24 августа День независимости Украины. Этот день приходится на четверг, поэтому будет выходным днем.

Выходные и праздничные дни в сентябре 2023

Первый месяц осени не подарит праздничных дней, зато украинцы получат 9 стандартных выходных дней.

Выходные и праздничные в октябре 2023

В октябре будет 9 стандартных выходных дней 1 праздник. 14 октября отмечается День защитников и защитниц Украины. Он приходится на субботу, поэтому в понедельник будет дополнительный выходной день.

Выходные и праздничные в ноябре 2023

В этом месяце не предвидится праздников, только лишь стандартных 8 выходных дней.

Выходные и праздничные в декабре 2023

В последнем месяце 2023 года будет 10 стандартных выходных, а также 1 праздник. 25 декабря украинцы отметят Рождество. Этот день приходится на понедельник и будет выходным.

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