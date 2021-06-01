Календарь удачи: приметы на деньги по дням недели

Приметы про деньги и удачу / pixabay

Деньги несут определенную энергетику, и она может быть как позитивной, так и негативной. Более того, на финансовый успех влияет даже день недели.

Узнайте календарь удачи и привлечения финансового благополучия.

Понедельник. Считается, что в первый день недели лучше отказаться от различных денежных планов и сложных операций. Лучше распланировать все свои траты заранее, например, на выходных. Также не рекомендуется давать деньги в долг и пересчитывать свои накопления. Такие действия, согласно приметам, сулят лишь провалы.

Вторник. Второй день недели значительно легче первого, но и с ним связаны некоторые ограничения. Считается, что взятые в долг деньги и кредиты в этот день будет очень тяжело вернуть, а одалживать свои финансы – значит, лишиться возможности увидеть их скоро.

Среда. Этот день недели называют благоприятным днем для различных инвестиций или пожертвований. Связанные с финансами добрые дела в этот день обязательно окупятся тем или иным способом.

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Четверг считается одним из самых благоприятных дней для любых финансовых операций: от возвращения долгов до дорогостоящих покупок.Кроме того, повышается шанс на более выгодные предложения.

Пятница буквально создана для торговли и продажи различных вещей. Также в конце рабочей недели стоит подводить ее итоги. Особенно удачливым окажется планирование бюджета и пересчет своих сбережений.

Суббота, как и среда, благоприятна для различных добрых дел, а также инвестиций и благотворительности. Впрочем, от дорогостоящих покупок лучше отказаться. Также стоит повременить с начинаниями и отказаться от любых форм займов и долгов.

Воскресенье. С последним днем недели связаны особые обряды для привлечения скорого богатства. По мнению эзотериков, стоит очистить зону входа в ваше жилище и прибрать ее, ведь именно через дверь в дом проникает позитивная энергия, в том числе и денежная.