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Календарь стрижек и процедур красоты на июль-2021: когда нужно стричься и окрашивать волосы

Влад Росс

Астролог

4 июля 2021, 06:02

В июле будет два дня, когда категорически не стоит идти к парикмахеру или косметологу.

Астролог Влад Росс составил гороскоп стрижек на июль-2021
Астролог рассказал, в какие дни июля следует стричься, а в какие этого категорически нельзя делать

Благоприятных дней для стрижек и различных косметологических процедур в июле этого года будет предостаточно.

7 июля – благоприятный день для окрашивания волос. Особенно – в зеленый или синий цвет, потому что это будет 26-ой лунный день – День Жабы. Окрасив волосы в этот день, вы получите стойкий цвет, а выглядеть с ним будете весьма эффектно. Также можно использовать и другие цвета, в частности, подойдет и блонд.

Для того, чтобы волосы росли быстрее, нужно стричься на растущей Луне, то есть, начиная с 14 июля.

14 июля – это 5-ый лунный день, символом которого является единорог, который снимает с дерева золотые яблоки. Стрижка 14 июля будет крайне удачной: волосы лягут хорошо, и получится красивая эффектная прическа. А волосы после стрижки в этот день будут расти густыми и здоровыми, причем быстро. В итоге вся внешность может полностью выгодно преобразиться.

15 июля – 6-ый лунный день, который в наибольшей мере подходит для косметологии и процедурами по уходу за кожей лица. С 6-ым лунным днем связан журавль в небе. Благоприятны в этот день красивые укладки, масляные обертывания, создание локонов. Поколдовав над своей внешностью в этот день, вы получите живость и блеск волос. Стрижки будут удачными в этот день, особенно лаконичные, например, можно просто подровнять кончики или сделать завивку.

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16 июля по-прежнему будет растущая Луна. В этот день следует укладывать волосы и делать щадящую окраску. Тоже благоприятны массажи.

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19 июля – 10-ый лунный день, символом которого является фонтан и колодец. Это очень хороший день для смены прически. Если же в этот день над вашими волосами поработает рука мастера, это приведет к хорошему росту волосу. Волосы станут послушными и мягкими, а также будут поддаваться укладке. Лысым людям тоже следует в этот день, к примеру, побриться, поскольку тогда волосы начнут отрастать. В любом случае,

20 июля – очень благоприятный день. Любая стрижка будет хорошо ложиться и будет удачной, а после этого и густота волос начнет повышаться. В этот день также благоприятно делать тату и прокалывать уши.

21 июля – этот день будет хорош не только для удачных стрижек, но и для окрашивания и химических завивок, а особенно для выпрямления волос.

26 июля –17-ый лунный день. В этот день хорошо пить вино и записываться к парикмахеру, особенно к незнакомому мастеру. Удачной будет покраска и создание ярких прядей. Волосы будут очень податливыми и послушными, потому укладка будет отличной – можно будет хоть паруса соорудить из волос.

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27 июля – 18-ый лунный день, символом которого является зеркало. День хорош для смены имиджа и перемен во внешности. Потому посещение салона красоты, дома моды, ювелирных магазинов очень благоприятно в этот день. А вот для стрижек это не лучшее время, так как уже будет ущербная Луна, и волосы могут посыпаться. Косметология, смена имиджа, масочки – все это благоприятно.

Также следует помнить о неблагоприятных для стрижек и визитов к косметологу днях.

24 июля – полнолуние. После стрижки в полнолуние волосы будут быстро расти, но при этом так же быстро будут истончаться.

17-18 июля, то есть 8-ой и 9-ый лунные дни – крайне неблагоприятны, поскольку 8-ой лунный день всегда ведет к разрушению, а 9-ый считается сатанинским. Подчеркиваю, эти дни – самые неблагоприятные для стрижки и косметологических процедур.

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