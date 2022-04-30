Календарь магнитных бурь на май 2022: даты, симптомы и астропрогноз

Как правильно бороться с последствиями космического шторма, кто в группе риска, и что расскажут про магнитные бури звезды.
Последний месяц непросто весны 2022 года окажется щедрым на магнитные бури. Их ожидается целых 5, не считая слабых колебаний, ощутимых лишь людям с высокой метеочувствительностью.
Кроме практичных советов как помочь себе при магнитных бурях, Главред обратил внимание на астрологические особенности штормовых дней. Прогноз по лунному календарю поможет справиться с эмоциональной бурей, которую могут вызвать геомагнитные колебания.
Когда в мае 2022 года будут магнитные бури, как защититься от них, и на какие симптомы следует обратить внимание, читайте далее.
Календарь магнитных бурь на май 2022
В зависимости от интенсивности геомагнитных колебаний, прогноз космических непогод на последний месяц этой весны будет выглядеть следующим образом (1 балл – без заметных вспышек; 2 балла – небольшие возмущения; 3 балла – магнитная буря средней интенсивности; 4 балла – умеренная магнитная буря):
- 1 мая – 3 балла
- 2-5 мая – 2 балла
- 6 мая – 3 балла
- 7-8 мая – 4 балла
- 9 мая – 3 балла
- 10-12 мая – 2 балла
- 13-16 мая – 3 балла
- 17-19 мая – 2 балла
- 20-21 мая – 3 балла
- 22 мая – 2 балла
- 23-25 мая – 1 балл
- 26-27 мая – 3 балла
- 28 мая – 2 балла
- 29-31 мая – 1 балл.
Всего в мае 2022 года ожидается 5 магнитных бурь: 1 мая, 6-9 мая, 13-16 мая, 20-21 мая и 26-27 мая.
Магнитная буря 1 мая 2022 года
Геомагнитное колебание средней интенсивности приведет к ощущениям легкой слабости, апатии, повышенной эмоциональной возбудимости. Сердечникам стоит побеспокоиться о своем здоровье, а людям с нарушениями сна – заранее позаботиться о гигиене своего отдыха: проветрить спальню перед сном, принять контрастный душ, помедитировать и пр.
Магнитная буря 1 мая пройдет в Тельце, на растущую Луну. Это значит, что звезді будут благоволить тем, кто сумеет преодолеть свое недомогание ради достижения цели. Но без фанатизма – больше успеха Телец ценит уважительное отношение к своему телу, а также физическому и психологическому здоровью.
Магнитная буря 6-9 мая 2022 года
"Штормить" начнет с раннего утра 6 мая, а уже к девяти часам вечера все последствия геомагнитных колебаний в той или иной мере ощутит на себе каждый. Из-за того, что буря будет затяжной (4 дня), негативное воздействие космической погоды на человека будет иметь накопительный эффект.
К этой магнитной буре следует подготовиться заранее – отказаться от вредной пищи, напитков и привычек за 2 дня, постоянно поддерживать водный баланс, сократить употребление сахара. Кроме того симптомы магнитной бури значительно облегчат здоровый сон и прогулки на свежем воздухе.
Хронические заболевания могут обостриться во время магнитной бури 6-9 мая, поэтому в идеале стоит при себе иметь "дежурную" аптечку с медикаментами первой необходимости.
Первые два дня, 6 и 7 мая, этой магнитной бури пройдут на растущую Луну, в знаке Рака. Из-за повышенной эмоциональной возбудимости в этот период, стоит провести это время наедине с собой. Знак Рака будет этому способствовать – астрологи рекомендуют посвятить это время духовному очищению и реализации творческого вдохновения. 8-9 мая - растущая Луна во Льве. Период, когда дадут о себе знать вопросы, решение которых вы давно откладывали. Не бойтесь браться за большую задачу. Звезды сложатся так, что вы будете практически обречены на успех.
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Магнитная буря 13-16 мая 2022 года
Несмотря на среднюю интенсивности этого шторма – 3 балла на протяжении всех четырех дней, он принесет массу дискомфорта за счет своей продолжительности. Вялость, плохое настроение, раздражительность – эмоциональное состояние во время этой магнитной бури будет самым что ни на есть "штормовым". О физическом здоровье особенно стоит побеспокоиться сердечникам – ожидаются сильные скачки давления.
Магнитная буря начнется 13 мая на растущую Луну в Весах. В этот день стоит поберечь свои эмоциональные и физические силы, сконцентрировать их на одной задаче и не распылять внимание по мелочам – даже если вам кажется, что энергия бьет через край, знайте – она может иссякнуть в самый неожиданный момент. 14 и 15 мая выпадают на растущую Луну в Скорпионе – дни, когда стоит остановиться и сделать важные жизненные выводы. Они укажут, куда же стоит двигаться дальше. 16 мая состоится Полнолуние в Стрельце – сложный астрологический период. Придется приложить немало усилий, чтобы не вступать в бессмысленные конфликты и споры. Не выплескивайте свою негативную энергию на других, ведь очень скоро она может вернуться к вам сторицей.
Магнитная буря 20-21 мая 2022 года
Короткое геомагнитное колебание, которое доставит немало хлопот метеозависимым людям – мигрень, боль в суставах, нарушения сна и плохое настроение будут их спутниками на двое суток. Люди, которые космическую непогоду переносят легко, вероятней всего, ощутят лишь небольшое ухудшение концентрации внимания.
20-21 мая – убывающая Луна в Водолее. Период сомнений, анализа прошлых событий. Не стоит погружаться в черную меланхолию – потратьте энергию на построение амбициозных, и даже безумных планов на будущее. Главное – делать это от всего сердца.
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Магнитная буря 26-27 мая 2022 года
Несмотря на среднюю интенсивность, ученые называют именно эту бурю самой сложной в мае 2022 года. Она начнется рано утром, и продержит в "ежовых рукавицах" всех метеочувствительных людей вплоть до захода солнца 27 мая. Будьте осторожны при выполнении задач, требующих высокой концентрации внимания, подготовьте заранее аптечку с медикаментами первой необходимости и берегите свое эмоциональное здоровье – в этот магнитный шторм физическое и психическое неразрывно связаны.
26 мая – убывающая Луна в Овне. День искушений и личных промахов. Постарайтесь противостоять первому, и не слишком огорчаться второму, ведь каждая ошибка – возможность становиться лучше.
27 мая – убывающая Луна в Тельце. Постарайтесь провести этот день в мире с собой. Если вам удастся достичь внутренней гармонии, вы сможете безболезненно достичь поставленной цели.
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