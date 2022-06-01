Календарь магнитных бурь на июнь 2022: даты, симптомы и астропрогноз

Прогноз магнитных бурь на июнь 2022 / depositphotos.com

Первый месяц лета окажется сложным для людей с высокой метеочувствительностью – целая треть июня пройдет в повышенных геомагнитных колебаниях.

Четыре магнитных бури и одна настоящая гроза окажут глубокое влияние не только на физиологическое самочувствие, но и на эмоциональное состояние. Главред расскажет, как улучшить и то, и другое.

Читайте далее, когда в июне 2022 года будут магнитные бури, как защититься от них, согласно медицине и лунному календарю, и на какие симптомы следует обратить особое внимание.

Календарь магнитных бурь на июнь 2022

Геомагнитная ситуация в первый месяц лета будет выглядеть так:

1-9 июня – 2 балла

10-11 июня – 3 балла

12-13 июня – 4 балла

14-15 июня – 3 балла

16-17 июня – 4 балла

18-22 июня – 2 балла

23-24 июня – 5 баллов

25-30 июня – 2 балла

Всего в июне ожидается 5 магнитных бурь: 10-11 июня, 12-13 июня, 14-15 июня, 16-17 июня и 23-24 июня.

Магнитная буря 10-11 июня 2022 года

Два дня метеочувствительные люди будут чувствовать себя, как пыльным мешком пришибленные – плохой сон, апатия, повышенная раздражительность доставят им немало хлопот. Плохое самочувствие, вероятно настигнет и тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой – скачки атмосферного давления не пройдут бесследно.

Что делать? Позаботиться о гигиене сна, успокаивать нервы медитациями, травяными настоям и контрастным душем, гулять на свежем воздухе. Аптечку с лекарствами первой необходимости держать при себе – обязательно.

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10-11 июня – растущая Луна в Скорпионе. Плохое время для новых дел, если они не касаются знакомства с новыми людьми. Завершение старых дел, закрытие "хвостов", которые тянулись за вами уже долгое время, не только избавит вас от лишних проблем, но и подарит душевное спокойствие. Впрочем, не стоит забывать и о времени, проведенном наедине с собой – пассивный отдых принесет вдохновение на новые свершения.

Магнитные бури в июне 2022 - календарь магнитных бурь / pixabay.com

Магнитная буря 12-13 июня 2022 года

Атмосферная непогода первого месяца лета будет иметь, увы, накопительный эффект. Поэтому организмы даже закаленных от магнитных бурь людей в этот период начнут "шалить" - нарушения сна, мышечные боли и ломота в теле, потеря аппетита, перепады настроения, мигрени и обострение хронических заболеваний сделают эти два дня июня особенно сложными.

Что делать? Специалисты рекомендуют устранять последствия этой магнитной бури симптоматически, а "хроникам" - далеко не отходить от своей аптечки.

12-13 июня - растущая Луна в Скорпионе. Эти дни следует провести в обществе единомышленников, в идеале – за полезным делом. Уделите внимание близким, чтобы оно вернулось вам сторицей – положительная энергетика в эти дни множится и накапливается.

Магнитные бури в июне 2022 - календарь магнитных бурь / pixabay.com

Магнитная буря 14-15 июня 2022 года

Геомагнитное колебание средней интенсивности после предыдущей бури может показаться настоящим облегчением, но обольщаться не стоит, особенно метеозависимым людям. Симптомы вроде головокружения, ломоты в теле и депривации сна хоть и снизят интенсивность, но никуда не исчезнут.

Что делать? Поддерживать водный баланс, исключить из рациона сахар, соль, алкоголь и кофеин, тщательно проветривать помещения и не пренебрегать рекомендациями врача в случае обострения хронических заболеваний.

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14 июня – Полнолуние в Стрельце; 15 июня – убывающая Луна в Стрельце. Не стоит пытаться объять необъятное – идите к своей цели, но малыми шажками, по одной задаче за раз. Тогда результат очень быстро замаячит на горизонте, а видимую цель, как известно, легче достичь.

Магнитные бури в июне 2022 - календарь магнитных бурь / pixabay.com

Магнитная буря 16-17 июня 2022 года

Космическая непогода возвратится с новой силой – четырехбалльная буря будет ощутима для каждого. Особенно осторожными стоит быть "сердечникам", людям с неврологическими заболеваниями и нарушениями в психических и психологических состояниях. Им следует сосредоточиться на поддержании своего здоровья всеми рекомендованными их лечащим врачом способами.

Что делать? Следовать общим правилам – правильно питаться, пить достаточно жидкости, проводить время на свежем воздухе, соблюдать гигиену сна. Симптомы, вроде головных болей, тошноты и ломоты в теле, устранять по мере их возникновения.

16-17 июня – убывающая Луна в Козероге. Это дни стоит посвятить налаживанию отношений с близкими и построению планов на будущее: ни на что другое энергии все равно не хватит, а положительные эмоции помогут держать себя в тонусе.

Магнитные бури в июне 2022 - календарь магнитных бурь / pixabay.com

Магнитная буря 23-24 июня 2022 года

Самое сильное геомагнитное колебание за последние несколько месяцев, интенсивность которого будет достигать 5 баллов. В зоне риска окажутся все – от мала до велика. Люди с низкой метеочувствительностью будут ощущать общее недомогание, с высокой – переживут весь спектр отрицательного воздействия магнитной бури, от снижения концентрации внимания и скачков настроения, до обострения хронических заболеваний. Опасным может быть управление транспортом или точным оборудованием, долгое нахождение на солнце и не соблюдения техники безопасности при магнитных бурях.

23-24 июня – убывающая Луна в Тельце. Остерегайте ссор, не влезайте новые дела и аккумулируйте энергию. Вероятно, она вам скоро пригодиться, а перерасход в эти дни может обернуться для вас катастрофой.

Магнитные бури в июне 2022 - календарь магнитных бурь / pixabay.com

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