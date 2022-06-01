УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Календарь магнитных бурь на июнь 2022: даты, симптомы и астропрогноз

1 июня 2022, 05:55

Космическая непогода будет длиться неделями. К счастью, противостоять ей можно и на физическом, и на духовном уровнях.

Прогноз магнитных бурь на июнь 2022 / depositphotos.com

Первый месяц лета окажется сложным для людей с высокой метеочувствительностью – целая треть июня пройдет в повышенных геомагнитных колебаниях.

Четыре магнитных бури и одна настоящая гроза окажут глубокое влияние не только на физиологическое самочувствие, но и на эмоциональное состояние. Главред расскажет, как улучшить и то, и другое.

Читайте далее, когда в июне 2022 года будут магнитные бури, как защититься от них, согласно медицине и лунному календарю, и на какие симптомы следует обратить особое внимание.

Календарь магнитных бурь на июнь 2022

Геомагнитная ситуация в первый месяц лета будет выглядеть так:

  • 1-9 июня – 2 балла
  • 10-11 июня – 3 балла
  • 12-13 июня – 4 балла
  • 14-15 июня – 3 балла
  • 16-17 июня – 4 балла
  • 18-22 июня – 2 балла
  • 23-24 июня – 5 баллов
  • 25-30 июня – 2 балла

Всего в июне ожидается 5 магнитных бурь: 10-11 июня, 12-13 июня, 14-15 июня, 16-17 июня и 23-24 июня.

Магнитная буря 10-11 июня 2022 года

Два дня метеочувствительные люди будут чувствовать себя, как пыльным мешком пришибленные – плохой сон, апатия, повышенная раздражительность доставят им немало хлопот. Плохое самочувствие, вероятно настигнет и тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой – скачки атмосферного давления не пройдут бесследно.

Что делать? Позаботиться о гигиене сна, успокаивать нервы медитациями, травяными настоям и контрастным душем, гулять на свежем воздухе. Аптечку с лекарствами первой необходимости держать при себе – обязательно.

Читайте такжеВрачи назвали натуральные антибиотики, которые безопасно давать детям

10-11 июня – растущая Луна в Скорпионе. Плохое время для новых дел, если они не касаются знакомства с новыми людьми. Завершение старых дел, закрытие "хвостов", которые тянулись за вами уже долгое время, не только избавит вас от лишних проблем, но и подарит душевное спокойствие. Впрочем, не стоит забывать и о времени, проведенном наедине с собой – пассивный отдых принесет вдохновение на новые свершения.

Магнитные бури в июне 2022 - календарь магнитных бурь / pixabay.com

Магнитная буря 12-13 июня 2022 года

Атмосферная непогода первого месяца лета будет иметь, увы, накопительный эффект. Поэтому организмы даже закаленных от магнитных бурь людей в этот период начнут "шалить" - нарушения сна, мышечные боли и ломота в теле, потеря аппетита, перепады настроения, мигрени и обострение хронических заболеваний сделают эти два дня июня особенно сложными.

Что делать? Специалисты рекомендуют устранять последствия этой магнитной бури симптоматически, а "хроникам" - далеко не отходить от своей аптечки.

12-13 июня - растущая Луна в Скорпионе. Эти дни следует провести в обществе единомышленников, в идеале – за полезным делом. Уделите внимание близким, чтобы оно вернулось вам сторицей – положительная энергетика в эти дни множится и накапливается.

Магнитные бури в июне 2022 - календарь магнитных бурь / pixabay.com

Магнитная буря 14-15 июня 2022 года

Геомагнитное колебание средней интенсивности после предыдущей бури может показаться настоящим облегчением, но обольщаться не стоит, особенно метеозависимым людям. Симптомы вроде головокружения, ломоты в теле и депривации сна хоть и снизят интенсивность, но никуда не исчезнут.

Что делать? Поддерживать водный баланс, исключить из рациона сахар, соль, алкоголь и кофеин, тщательно проветривать помещения и не пренебрегать рекомендациями врача в случае обострения хронических заболеваний.

Читайте такжеСнизить стресс и тревожность – 7 натуральных успокоительных

14 июня – Полнолуние в Стрельце; 15 июня – убывающая Луна в Стрельце. Не стоит пытаться объять необъятное – идите к своей цели, но малыми шажками, по одной задаче за раз. Тогда результат очень быстро замаячит на горизонте, а видимую цель, как известно, легче достичь.

Магнитные бури в июне 2022 - календарь магнитных бурь / pixabay.com

Магнитная буря 16-17 июня 2022 года

Космическая непогода возвратится с новой силой – четырехбалльная буря будет ощутима для каждого. Особенно осторожными стоит быть "сердечникам", людям с неврологическими заболеваниями и нарушениями в психических и психологических состояниях. Им следует сосредоточиться на поддержании своего здоровья всеми рекомендованными их лечащим врачом способами.

Что делать? Следовать общим правилам – правильно питаться, пить достаточно жидкости, проводить время на свежем воздухе, соблюдать гигиену сна. Симптомы, вроде головных болей, тошноты и ломоты в теле, устранять по мере их возникновения.

16-17 июня – убывающая Луна в Козероге. Это дни стоит посвятить налаживанию отношений с близкими и построению планов на будущее: ни на что другое энергии все равно не хватит, а положительные эмоции помогут держать себя в тонусе.

Магнитные бури в июне 2022 - календарь магнитных бурь / pixabay.com

Магнитная буря 23-24 июня 2022 года

Самое сильное геомагнитное колебание за последние несколько месяцев, интенсивность которого будет достигать 5 баллов. В зоне риска окажутся все – от мала до велика. Люди с низкой метеочувствительностью будут ощущать общее недомогание, с высокой – переживут весь спектр отрицательного воздействия магнитной бури, от снижения концентрации внимания и скачков настроения, до обострения хронических заболеваний. Опасным может быть управление транспортом или точным оборудованием, долгое нахождение на солнце и не соблюдения техники безопасности при магнитных бурях.

23-24 июня – убывающая Луна в Тельце. Остерегайте ссор, не влезайте новые дела и аккумулируйте энергию. Вероятно, она вам скоро пригодиться, а перерасход в эти дни может обернуться для вас катастрофой.

Магнитные бури в июне 2022 - календарь магнитных бурь / pixabay.com

Читайте такжеИнфаркт миокарда: какие симптомы не связаны с болью в груди

Другие новости:

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:29

Аргументы на руках: как Украине заставить европейцев действовать

06:16

Астрологический прогноз на июнь-2022: чего опасаться и каким делам посвятить месяцВидео

06:00

С первым днем лета! – картинки для солнечного настроения

05:55

Календарь магнитных бурь на июнь 2022: даты, симптомы и астропрогноз

04:48

Украина с западными MLRS получит преимущество над русскими - военный эксперт Жданов

Реклама
04:20

В июне врежет +32°: украинцам назвали даты и предупредили об аномалииВидео

03:46

Украинский ведущий предсказал будущее России на примере групп ДДТ, Машина Времени и Аквариум

03:15

Война в Украине может развиваться двумя путями: следующие недели будут решающими – генерал СШАВидео

02:43

Ботву от редиски используют в народной медицине и кулинарии: в чем ее польза

02:33

В фольге и колготках на все тело: Ким Кардашьян удивила фанатов нелепым нарядом

02:10

Как Путин может использовать Приднестровье против Украины: в МВД раскрыли замысел Кремля

01:49

"Летнее настроение: активировано": 52-летняя Дженнифер Лопес показала невероятный пляжный лукВидео

01:23

День защиты детей 2022 – милые поздравления, веселые картинки и открытки к празднику

00:53

"Я в шоковом и приятном состоянии ": телеведущий 1+1 овладел новой профессией

00:51

Приметы на 1 июня: что нельзя делать в первый день лета и как не попасть в бедуВидео

31 мая, вторник
23:58

ВСУ имеют успехи в Херсонской и Харьковской областях - ЗеленскийВидео

23:48

Экс-участники легендарных Quest Pistols воссоединились ради помощи Украине

23:41

Налетят грозы и сильные ливни: синоптик предупредил о мощной атаке непогоды в июняВидео

23:39

"Оставим на обочине современной экономики": Зеленский анонсировал новый удар по РФВидео

23:23

Сдавал позиции РФ: в России арестовали генерала родом из Украины за провал наступления на НиколаевВидео

Реклама
23:07

Зеленская рассказала, куда будет поступать дочь президента

23:05

Россиян ждет ядовитая промзона после взятия Северодонецка - АрестовичВидео

22:54

"Самое большое паскудство": Пригожин неожиданно защитил Пугачеву

22:48

Министр армии США пояснила, как Белый дом выбирает оружие для отправки ВСУ

22:41

В Украине запретят курить электронные сигареты: названы штрафыВидео

22:36

"Откобзонили" 22 оккупантов: ВСУ уничтожили на Востоке 29 единиц вражеской техникиВидео

22:29

Вера Брежнева и Константин Меладзе на грани развода

22:23

Не взяли воевать: как ведущего "Один за всех" не приняли в армию

22:10

"А где наше оружие?": Арестович с сосисками в руке обратился к ШольцуВидео

21:59

Украина будет освобождать территории, но не ценой жизней украинцев - Зеленский

21:51

Футболист сборной Украины расплакался на пресс-конференции из-за войныВидео

21:35

Сдали свои позиции: оккупанты вытоптали на траве оскорбление для украинцев и получили "прилет"Видео

21:23

Завалили Аллигатора: бойцы ВСУ уничтожили ударный вертолет РФВидео

21:02

"Разрушена почти вся инфраструктура": российские войска захватили большую часть СеверодонецкаВидео

20:44

Заворотнюк впервые показала себя в объятиях возлюбленного

20:38

Зеленский назвал территории Украины, которые не являются приоритетнымиВидео

20:37

"Мой бойлер": беженка узнала на фото украденные оккупантами РФ вещи в ПопаснойВидео

20:14

Подписывают согласие убивать гражданских: снайпер РФ рассказал, как оккупантов отправляют на войнуВидео

20:11

Шольц отправит в Грецию немецкие БМП, а греки передадут Украине советскую технику

20:10

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
20:03

В Украине запретят песни и концерты российских артистов: кто под запретомВидео

19:46

Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает армии и переселенцам. актуально

19:44

Крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на членство - ДрагиВидео

19:41

В Сети показали, как ярко пылает техника противника после удара ВСУВидео

19:33

Деколонизация России, или Как Москва слона не заметиламнение

19:17

Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и СлавянскаВидео

19:05

Начался период ожесточенных боев: известный астролог предрек конец войны в УкраинеВидео

19:02

Ведущая и певица Астровская, которая молчит о войне, рассказала о родах и рассекретила имя ребенка

18:59

"Он великий украинский артист": Антон WELLBOY планирует дуэт с Алексеем Арестовичем

18:46

В два раза мощнее гаубиц: в США раскрыли детали передачи РСЗО УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять