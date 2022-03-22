Календарь магнитных бурь на апрель 2022: когда будет штормить и как с этим бороться

Как магнитные колебания в апреле повлияют на эмоциональное и физическое здоровье.
Украине в борьбе за мирное небо помогает даже природа и атмосферные явления.
Так, согласно первым прогнозам ученых на апрель 2022 в метеорологическом плане сложными окажутся лишь первые 10 дней месяца.
Когда ожидать магнитные бури в апреле 2022 года, и как им противостоять, читайте далее.
Когда ждать магнитные бури в апреле 2022 года – прогноз ученых
Месяц начнется с сильнейшей магнитной бури, которая на своем пике достигнет 5-бальной интенсивности. Сильное магнитное излучение будет доставлять дискомфорт и метеозависимым, и людям с хроническими проблемами с сердечно-сосудистой системой и суставами, и тем, кто обычно легко переносит космическую непогоду.
К счастью, у всех будет время подготовиться к магнитной буре высокой интенсивности заранее - она начнется в пятницу, 1 апреля 2022, и продлится до утра понедельника, 3 апреля, включительно.
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Вплоть до 10 апреля особенно чувствительные к метеорологическим изменениям люди будут ощущать отголоски этой магнитной бури. Интенсивность колебаний в эти дни оценивают в комфортные 2 балла.
После этой даты ощутимых магнитных бурь в апреле 2022 не ожидается.
Симптомы при магнитных бурях
- мигрень
- проблемы со сном (сонливость или бессонница)
- общее недомогание
- обострение хронических состояний
- скачки артериального давления
- ломота в суставах
- повышенная утомляемость
- повышенная психологическая возбудимость (перепады настроения)
- рассеянное внимание.
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Как помочь себе при магнитных бурях
Каждый организм способен отреагировать на космическую непогоду по-своему. Поэтому большинство советов о том, как бороться с плохим самочувствием при магнитных бурях, сводятся к снятию конкретных симптомов и нескольким базовым правилам:
- придерживаться здорового питания (за день до бури, на протяжении бури и день после нее)
- соблюдать гигиену сна (полноценный сон в хорошо проветренном помещении)
- отказаться от алкоголя, табака и сахара
- поддерживать водный баланс.
Также рекомендуется при себе иметь аптечку с препаратами первой необходимости.
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