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Календарь магнитных бурь на апрель 2022: когда будет штормить и как с этим бороться

22 марта 2022, 04:16

Как магнитные колебания в апреле повлияют на эмоциональное и физическое здоровье.

Прогноз магнитных бурь на апрель 2022 / Коллаж - ua.depositphotos.com

Украине в борьбе за мирное небо помогает даже природа и атмосферные явления.

Так, согласно первым прогнозам ученых на апрель 2022 в метеорологическом плане сложными окажутся лишь первые 10 дней месяца.

Когда ожидать магнитные бури в апреле 2022 года, и как им противостоять, читайте далее.

Когда ждать магнитные бури в апреле 2022 года – прогноз ученых

Месяц начнется с сильнейшей магнитной бури, которая на своем пике достигнет 5-бальной интенсивности. Сильное магнитное излучение будет доставлять дискомфорт и метеозависимым, и людям с хроническими проблемами с сердечно-сосудистой системой и суставами, и тем, кто обычно легко переносит космическую непогоду.

К счастью, у всех будет время подготовиться к магнитной буре высокой интенсивности заранее - она начнется в пятницу, 1 апреля 2022, и продлится до утра понедельника, 3 апреля, включительно.

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Вплоть до 10 апреля особенно чувствительные к метеорологическим изменениям люди будут ощущать отголоски этой магнитной бури. Интенсивность колебаний в эти дни оценивают в комфортные 2 балла.

После этой даты ощутимых магнитных бурь в апреле 2022 не ожидается.

Симптомы при магнитных бурях

  • мигрень
  • проблемы со сном (сонливость или бессонница)
  • общее недомогание
  • обострение хронических состояний
  • скачки артериального давления
  • ломота в суставах
  • повышенная утомляемость
  • повышенная психологическая возбудимость (перепады настроения)
  • рассеянное внимание.

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Как помочь себе при магнитных бурях

Каждый организм способен отреагировать на космическую непогоду по-своему. Поэтому большинство советов о том, как бороться с плохим самочувствием при магнитных бурях, сводятся к снятию конкретных симптомов и нескольким базовым правилам:

  • придерживаться здорового питания (за день до бури, на протяжении бури и день после нее)
  • соблюдать гигиену сна (полноценный сон в хорошо проветренном помещении)
  • отказаться от алкоголя, табака и сахара
  • поддерживать водный баланс.

Также рекомендуется при себе иметь аптечку с препаратами первой необходимости.

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