Какую юбку выбрать на лето 2023: топовая модель, которая превращает в королеву

Самые модные юбки 2023 лето - блестящие и очень легкие, они идеально подходят для придания нотки гламура даже обычным нарядам.

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В моду вернулись атласные юбки в стиле 90-х / коллаж: Главред, фото: instagram/amorada_stylingservices, eshopat.cz

Ее величество Мода 2023 решила немного окунуть нас в прошлое и заставить вспомнить те времена, когда мы смотрели на мир другими глазами. Встречайте: в тренды из далеких и немного непонятных 90-х вернулись необыкновенные атласные юбки – женственные, приятные на ощупь, легкие, немного гламурные и очень эффектные!

С завышенной или заниженной талией, яркие и не очень, с принтами и без, модные юбки на лето 2023 атласные будут настоящими звездами теплого сезона. И если вы пока еще задумываетесь над тем, какую юбку выбрать на лето, то ответ очевиден: атласную.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие юбки в моде летом 2023 – наши простые подсказки помогут вам идти в ногу с модой и выглядеть великолепно, свободно и на высоте.

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Итак, самые модные юбки 2023 лето - блестящие и очень легкие, они идеально подходят для придания нотки гламура даже обычным нарядам. Атласные юбки хороши тем, что они универсальны – с ними можно создавать деловые образы и элегантные вечерние.

Атласная юбка вернулась в моду / фото: instagram/kam.bielecka

Модные летние юбки атласные варьируются от очень ярких моделей до плиссированных классических версий. Кроме того, особого внимания заслуживают атласные юбки на лето 2023 с драпировками и накладными карманами.

Что касается длины, в тренде и модели мини, и варианты средней длины, а также макси. Это значит только то, что в летнем сезоне каждая женщина может найти для себя подходящий вариант, в котором ей будет комфортно и в котором она будет чувствовать себя королевой.

Атласная юбка в моде / фото: instagram/lakeyslookbook

Какую обувь носить с атласной юбкой

В сезоне лето 2023 вы можете смело носить юбки из атласа в дуэте с кроссовками и футболкой - получится стильный образ для прогулок по городу. В сочетании с туфлями-балетками и блейзером атласная юбка превращается в идеальный вариант для офиса. А если вас ждет дорога на пляж, тогда смело комбинируйте юбку из атласа с босоножками.

Атласную юбку можно носить с разной обувью / фото: instagram/helenelovesfashion

Что можно носить с атласной юбкой

Тут все зависит от того, какой образ вы хотите создать. При желании вы можете сочетать атласную юбку с футболкой, блузкой или белой рубашкой, и в каждом случае получится стильный образ, который сделает вас яркой и неотразимой. Хотите романтики – добавьте эффектную блузку или топ, а блейзер-оверсайз незаменим в деловом образе.

Атласную юбку можно носить с рубашкой / фото: instagram/_vicky_gp

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